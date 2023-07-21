Advert

Irmak Arıcı'dan yeni şarkı; "Eften Püften"

Şarkıları bugüne dek dijital platformlarda yüz milyonlarca kez dinlenen Irmak Arıcı, kendisini hem yorumcu hem de şarkı yazarı olarak ispat etmiş bir müzisyen. Irmak Arıcı yeni şarkısı “Eften Püften” ile yine rekor kırmaya hazırlanıyor.

Irmak Arıcı'dan yeni şarkı;
Yayın Tarihi : 2023-07-21 11:26

 
Türk pop müziğinin yeni nesil, güçlü kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Irmak Arıcı başarılarla dolu bir kariyere sahip. “Gece Gibi Gönlün”, “Yağmurum Ol”, “Güya”, “Mevzum Derin” ve Mustafa Ceceli ile düet yaptığı “Gün Ağarmadan” şarkılarıyla yüz milyonları aşan bir dinlenme sayısına ulaşmış durumda.


Irmak Arıcı müzik yolculuğunda yine iddialı bir şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkıyor: “Eften Püften” Şarkılarıyla dijital platformlardaki rekorunu yeni şarkısı ile tekrar kırmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Irmak Arıcı ve Ömer Uçar imzalı şarkının düzenlemesini Arem Özgüç, Arman Aydın, Mehmet Erden yaptı. “Eften Püften”in klibi ise Murat Küçük yönetmenliğinde çekildi.


 
BABASI KARŞI ÇIKTI AMA…
 
Yaptığı işi ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini ifade eden Irmak Arıcı “Şarkı söylerken, fısıldayarak gönülleri titretebilirsin” dedi. Arıcı’nın yeteneği aileden geliyor. Babası bağlama çalıyor, ablası müzik öğretmeni. Arıcı “Annemle babam Türk Sanat Müziği korosundaydı. 6 yıl onlarla ben de gittim. Şarkı yazma aşkım ise ortaokulda başladı. Babam müzik yapmak istediğimi öğrenince ‘Bu kapıdan çıktığında bir daha gelemezsin’ demişti ama artık çok mutlu” diye konuştu.

 

Benzer Haberler
Yighoes'in teklisi Yighoes'in teklisi "Tutarsız" çıktı
Oğuzhan Koç'tan aynı günde iki şarkı Oğuzhan Koç'tan aynı günde iki şarkı
Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor. Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı
Edis'ten Bursa'da unutulmaz konser Edis'ten Bursa'da unutulmaz konser
Yaprak Akbaş‘tan hem hüzün hem eğlence  Yaprak Akbaş‘tan hem hüzün hem eğlence 
ÇOK OKUNANLAR
Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın
  • 18-07-2023 11:29

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın