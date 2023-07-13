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İrem Helvacıoğlu'ndan ağaçta bikinili poz! Hadise dayanamadı

İrem Helvacıoğlu tatil pozlarıyla gündeme geldi. Tatilde ağaç üstünde bikinisiyle pozlar veren oyuncunun gönderisine Hadise'den yanıt gecikmedi.

İrem Helvacıoğlu'ndan ağaçta bikinili poz! Hadise dayanamadı
Yayın Tarihi : 2023-07-13 09:52

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, tatil pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Instagram hesabında 4,5 milyon takipçisi bulunan Helvacıoğlu, ağaç üstünde bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Nerede kalmıştık" notunu düştü. Bu paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Ancak, Helvacıoğlu'nun bu paylaşımına Hadise'den esprili bir yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı Hadise, Helvacıoğlu'nun fotoğrafına "Sinek kuşum" yorumunu yaparak espri dolu bir şekilde karşılık verdi. Bu yorum, takipçiler arasında da ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İrem Helvacıoğlu ve Hadise arasındaki bu espri dolu paylaşımlar, takipçiler arasında sevimli bir diyalog olarak karşılandı. İkili, sosyal medya platformlarında geniş bir hayran kitlesi bulunan isimler oldukları için takipçileri tarafından sürekli olarak desteklenmekte ve takip edilmekte. Hayranları, ilerleyen günlerde bu iki yetenekli ismin yeni projelerini sabırsızlıkla beklemekte.

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