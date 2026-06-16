Eylül Tumbar ve Enes Koçak'ın Eğlenceli Kürek Sörfü Keyfi

Eylül Tumbar ve Enes Koçak Bodrum Yalıkavak tatilinde kürek sörfü yaparken görüntülendi. Genç aşıkların neşeli ve samimi halleri dikkat çekti.

Eylül Tumbar ve Enes Koçak'ın Eğlenceli Kürek Sörfü Keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2026 09:19

Ekranların birbirine çok yakıştırılan genç ve başarılı oyuncuları Eylül Tumbar ve Enes Koçak yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Bodrum'un serin sularında atıyor. Birliktelikleriyle magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan ikili Yalıkavak'ta deniz ortasında sergiledikleri neşeli ve samimi halleriyle objektiflere yansıdı. Genç aşıkların tatil keyfi renkli görüntülere sahne oldu.

Bir süredir birlikte olan Eylül Tumbar ve Enes Koçak, Bodrum'da görüntülendi. Tumbar ile Koçak güneşin ve denizin keyfini çıkarmak için yaz tatillerine Yalıkavak'ta devam ediyor.

Gün Boyu Suda Kaldılar

Keyifli anlarıyla objektiflere yansıyan Eylül Tumbar ile Enes Koçak günün büyük bir çoğunluğunu suda geçirdi. Ege'nin mavi sularında adeta çocuk gibi eğlenen ünlü çift sıcağa aldırış etmeden deniz aktivitelerinin tadını çıkardı.

Dalgalara Karşı Birlikte Kürek Çektiler

Deniz üzerindeki dengeleri ve uyumlarıyla dikkat çeken sevgililer son dönemin popüler su sporu olan kürek sörfüne (SUP) merak sardı. Denizde kürek sörfü yapan aşıklar birlikte kürek çekerken sergilediği neşeli ve samimi halleriyle dikkat çekti.

Yaz tatillerini Bodrum Yalıkavak'ta geçiren oyuncu Eylül Tumbar ve Enes Koçak gün boyunca kürek sörfü yapıp denizin keyfini çıkardı. Birbirlerine şakalar yaparak sörf tahtası üzerinde kalmaya çalışan ikilinin o aşk dolu ve enerjik anları Bodrum sahilindeki tatilcilerin de ilgisini çekti.

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