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İrem Derici'den 'tatildeyim' pozları

İrem Derici çıktığı tatilden fotoğrafları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Güzel şarkıcının paylaşımına hayranları kayıtsız kalamadı ve fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İrem Derici'den 'tatildeyim' pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2023 10:49

İrem Derici'nin tatilden paylaştığı fotoğraflar hayranlarını heyecanlandırdı! Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tatilini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. İrem Derici'nin keyifli tatil fotoğrafları, güzellik ve enerjisiyle dikkat çekiyor.

Paylaştığı fotoğraflarda İrem Derici, denizin ve güneşin tadını çıkarırken mutlu bir şekilde poz veriyor. Doğal güzelliği ve zarafetiyle fotoğraflardaki İrem Derici, takipçilerini büyülüyor.

Tatil fotoğrafları, İrem Derici'nin hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, İrem Derici'ye hem güzelliklerle dolu tatilinin tadını çıkarması için tebriklerini iletti, hem de onun neşeli ve enerjik haline hayranlıklarını ifade etti.

SEVGİLİSİ KAYITSIZ KALMADI

Öte yandan; İrem Derici'nin karelerine şubat ayında yeni bir aşka yelken açtığı Atakan Işıktutan ise kayıtsız kalmadı. Işıktutan, sevgilisinin iddialı pozlarına ''Bikini siyah beyaz detay kaçmaz'' yorumunda bulundu.

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