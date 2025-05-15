İrem Derici sahnede evlilik teklifi etti: “Lütfen benimle evlen!”

İrem Derici, Avustralya’nın Sydney kentinde sahneye çıktı ve gecenin sonunda büyük bir sürprize imza attı. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Melih Kunukçu’ya canlı performans sırasında sahnede evlenme teklifi etti.

“Seni seviyorum, lütfen benimle evlen!”

Avustralya’ya tatile giden pop müziğin asi kızı, Sydney’de bir kulüpte sahne aldı. Performansının sonunda duygusal anlar yaşandı. Sahnedeyken İngilizce olarak “Aksanımı bağışlayın. Bu şarkıyı seviyorum. Ve erkek arkadaşımı da seviyorum. Seni seviyorum. Lütfen benimle evlen. Lütfen sor, yeter!” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Derici’nin bu sürprizi izleyenlerden büyük alkış aldı. Melih Kunukçu’nun heyecanlı hali de kameralara yansıdı. Sosyal medyada binlerce kişi bu anı paylaşarak yorum yağdırdı.

Derici'den sıra dışı teklif

Daha önce yaptığı açıklamalarda evliliğe sıcak bakmadığını belirten İrem Derici’nin bu adımı, hayranlarını şaşırttı. Ancak sahne üstündeki enerjisi ve cesaretiyle yine gündeme oturmayı başardı.