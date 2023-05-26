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İrem Derici: Keşke selülitlerimi de çekmeseniz

Yaz tatili hazırlıklarında bulunan İrem Derici, magazin muhabirlerinden bir ricada bulundu: "Keşke selülitlerimi de çekmeseniz."

İrem Derici: Keşke selülitlerimi de çekmeseniz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-05-2023 16:40

İrem Derici, hem güçlü sesi hem de başarılı şarkılarıyla son dönemde oldukça popüler isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarıyla takipçileriyle sürekli iletişim halinde olan Derici, özel hayatına dair de zaman zaman ipuçları veriyor. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının doğum gününe katılan Derici, basın mensuplarıyla sohbet etti ve tatil planları hakkında bilgi verdi.


İrem Derici, haziran ayında Bodrum'da tatil yapacaklarını söyleyerek sevgilisiyle romantik bir kaçamak yapacaklarını belirtti. Ancak, magazin muhabirlerinden ilginç bir istekte bulunarak "Keşke selülitlerimi de çekmeseniz" diyerek eski yıllara ait fotoğraflarına gönderme yaptı.

Derici sözlerine şöyle devam etti:

"Keşke selilütlerimi de çekmeseniz. Ama zaten çekilmişleri var geçen yıllarda. O yüzden çekin be, ne olacak? Photoshop yapıyoruz sosyal medya fotoğraflarına biz çok şey olmuyor. Herkes kullanıyor. Böyle bir nimet sunulmuş, kullanıyoruz tabi. Shop ve estetik günah değil. Yapıyoruz ve yapacağız da. "

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