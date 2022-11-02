İrem Derici: Ben çok ipiyle kuyuya inilecek bir tip değilim!

İrem Derici, programda ilk olarak özgür ruhlu bir kadın olmasının kariyerinin ilk başlarında kendisi çok zorladığını ve bunu insanlara kabul ettirmek için çok çaba gösterdiğini anlattı; “Kendim olacağım diye bu uğurda 6-7 sene çok kan kaybettim. Bir yerde artık insanlar dedi ki bu da yetti artık. Sonra dediler bunun doğasıymış bu... 3 - 4 yıl önce skandal olan yaptığım bir şeyi şu an kimse hatırlamıyor. Ama şimdi benim yaptığım bir şeyi insanlar İrem’dir ne yapsa yeridir deyip geçiyorlar. İnsanlar bendeki bu şeyin samimiyet olduğunu artık anıldı. Ben bunu konserlerimde de görüyorum. Mesela benim argo konuşmam... “

"Bir k0oltuk var o koltuğu ben yarattım!"

İrem Derici; "Benim olayım samimiyet ama çakma samimiyet değil... Benden sonra millet baktı ki bu işe yarıyor, müzikal açıdan benimle beraber çıkan çok daha başarılı, çok daha dinlenen isimler var ama mevzu starlıksa benim sağımda ya da solumda başka biri göremiyorum. Hep arkamda görüyorum. Bir koltuk vardı aslında o koltuğu ben yarattım. Oraya ben oturdum. O koltuğun muadili yok... O sahtekarlık, o sahte çakma samimiyeti o kadar yemiyor ki Türk halkı onu... Bu Çin malı İrem diyor... Bir tane İrem var, bir tane Sezen var, bir tane Aleyna var. İkincisi olmayacak. O koltukta gelip kimse kucağımıza da oturmayacak" dedi.

"Akıl yaşım 18’i hiçbir zaman geçmedi!"

Özgür Aras, programda "İrem Derici’nin hiç korkusu var mı? İrem Derici ne kadar cesur" diye sordu. Güzel şarkıcı bu soruya; “Çok korkularım var, bunlarda hep olacak. Ama zaman zaman değişiyor korkularım. Bir ara unutulmak korkum vardı. Bir ara her yaptığım iş hit olmazsa ne olur korkusu vardı. 3- 4 sene önce bir çöküşe girdim ama Allah’a şükür durduğum yerde saymıyorum. Mesela Z kuşağı değilim ama Z kuşağında benim kadar sevilen çok az insan var. Herzeyi yakalayabiliyorum. Ben yıllardır bunu Ajda Pekkan’da görüp, hayran kalırdım. Giyim kuşam olsun, müzik tarzı olsun, insanların değişen jargonu olsun bunları çok çabuk yakaladığım için... Kafa kağıdımda yazan yaş 35 ama akıl yaşım 18’i hiçbir zaman geçmediği için o korkularımı yitirdim. Şimdi yaş aldıkça cesaretimi yitirir miyim korkusu var... İnsanları kaybetme korkusu var... Şu an öyle büyük korkularım var. Eskiden yanlış anlaşılma korkum vardı. Ama şimdi yok... Sen istediğinin kadar yırt kendini kişi ne anlamak istiyorsa onu anlıyor. İki oda bir salon ağzım var, konuşarak insan öldürebilirim. Öyle bir gücüm var ama size harcayacak vaktim yok. Biri bir haber çıkartıyor mesela 5 dakika geçiyor yalanlıyorsun, görmüyor senin yalanladığını bakmak istemiyor ona... Çünkü asparagas onun işine geliyor. Kimle yazarsan yaz beni, hiç umurumda değil... Benim şurada tek başıma oturduğum geceleri ve şurada duran diş fırçamı ben biliyorum" cevabını verdi.

"Eski cesurluğum yok!"

İrem Derici, hayatında cesur olduğunu ama bunu suyunu çıkarmadan yaptığını söyledi. 12 sene önce sky diving yaptığını söyleyen İrem Derici, bunu şu an yap deseler yapamayacağını söyledi. İrem Derici; “Eski cesurluğum yok gerek var gerek de yok. Bir şey söylerken artık bir tık düşünmeye başladım. Artık daha kontrollüyüm” dedi.

"İlk bir sene çok ağladım!"

Özgür Aras, İrem Derici’ye yabancı şarkılar söylerken, rock şarkılar söylerken kendini pop dünyasında olma nasıl görüyorsun sorusu üzerine İrem Derici; “Çok güzel görüyorum. İlk bir sene ağladım ben...

Bir Adana konserim var keşke onun bir videosu olsa da herkes izleyebilse... O zaman “Düşler Ülkesinin Gel Git Akıllısı” patlamış. Başladım söylemeye bu şarkıyı. Sonra devam ediyorum İngilizce söylemeye... 2 -3 şarkıdan sonra millet artık eee yeter demeye başladı... O gün 10 kere Düşler Ülkesi söyleyip indim sahneden...” dedi.

"Aşk ince hastalık!"

İrem Derici aşkı ise şu sözlerle tarif etti: “Benden uzak olsun. Artık tarif edecek halim de kalmadı. Aşk ince hastalık."

"Ben çok ipiyle kuyuya inilecek bir tip değilim!"

İrem Derici, aşk konusunda şanslı olduğunu ama bunu şanssızlığa çoğu zaman kendisinin çevirdiğini söyledi. İrem Derici; “Bende çok ipiyle kuyuya inilecek bir tip değilim. Hayatıma girenlerinde hatası şu; bu kız 10 senedir aynı yani... Tipim değişiyor. Git gide güzelleşiyorum, daha da güzelleşicem. Ne bulursam yaptıracağım, sonuç güzel oluyor çünkü... Çok güzel aşklar yakaladım ama benim yüzümden bitti. Sonra benim çok güzel götürebileceğim ilişkiler oldu onlarında bey efendiler mahvetti..." dedi.

"Bana aşık olan arttıkça nefret eden de artıyor!"

Yıllar önce bir röportajında nefret olmazsa starlık olmaz diyen İrem Derici hala aynı fikirde olduğunu söyledi. Derici; “Hala beni anlamayan çok insan var. Hala benden nefret eden çok insan var. Bana aşık olan arttıkça nefret eden de artıyor. Korkuyorum, herkes beni sevecek diye korkuyorum. Herkes seni severse zaten büyük bir sorun vardır. Benim kudurduğum tipler vardır. Mesela manitamı elimden almıştır bir hatun, ya da benim hayatımda böyle bir adam olsun dediğim biriyle birliktedir. Bu nefret değil bu duygu aslında... Ama ben günde 1- 2 kere girer bakarım o ablaya... Ben böyle olayım İnsanların hayatında... Benim ne yaptığımı merak etsin insanlar, benim kimi öpüp kokladığımı merak etsinler.” dedi.

"Bizim kızlarla düet yapmak istiyorum!"

İrem Derici, yeni şarkısını konser yoğunluğundan dolayı bir türlü çıkarmadığını da söyledi. Onurr imzalı yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu belirten İrem Derici, Kasım ayı sonunda yeni şarkısını sevenleriyle buluşturmayı planladığını söyledi. İrem Derici, Özgür Aras’a kadın sanatçıların yer aldığı bir düet projesi yapmak istediğini söyledi Özgür Aras ise aklında böyle bir proje olduğunu belirtti. İrem Derici ise kimlerle bu projede düet yapmak istediğini açıkladı. İrem Derici; Ece Seçkin, Simge, Derya Uluğ, Tuğba Yurt, Merve Özbey ile düet yapmak istediğini söyledi.