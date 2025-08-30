İpek Karapınar ve Ali Balcı Dünyaevine Girdi

İpek Karapınar’dan Mutlu Haber

Ünlü oyuncu İpek Karapınar, uzun süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Ali Balcı ile evlendi. Çift, ilişkilerini görkemli bir düğünle taçlandırarak dünyaevine girdi. Karapınar’ın hayranları, bu mutlu haberi büyük bir sevinçle karşıladı.

Nişandan Düğüne Uzanan Yolculuk

Ünlü çift, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Bugün gerçekleşen düğün, çiftin aşk dolu hikayesini yeni bir boyuta taşıdı. Nikâh masasında “evet” diyen Karapınar ve Balcı, mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

Ünlü İsimler Düğünde Buluştu

Çiftin düğününe yakın dostlarının yanı sıra sanat camiasından birçok isim de katıldı. Renkli anların yaşandığı gecede Karapınar’ın zarif gelinliği dikkatleri üzerine çekti. Davetliler, çiftin mutluluk anlarını sosyal medyada paylaşarak bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Düğün kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranlar, Karapınar ve Balcı’nın uyumunu beğeni yağmuruna tuttu. Çiftin mutluluk dolu fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı.