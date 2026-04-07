İpek Filiz Yazıcı Sessizliğini Bozdu: Aşk Var mı?

Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz akşam BKM’de gerçekleşen, Ecem Erkek’in tek kişilik oyunu "Kara Kız"ın prömiyerine katıldı. 2022 yılında Roma’da evlendiği şarkıcı Ufuk Beydemir’den geçtiğimiz yılın ekim ayında tek celsede boşanan Yazıcı, gece boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

"Onlar Benim Arkadaşım"

Son dönemde fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen İpek Filiz Yazıcı, prömiyer öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hakkındaki aşk iddialarına jet hızıyla açıklık getiren oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar benim arkadaşım, bir ilişkim yok."

Tek Celsede Biten Evlilik

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, iki yıl süren evliliklerini sürpriz bir kararla noktalamıştı. Boşanmanın ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yazıcı, yaptığı bu son açıklamayla kalbinin şu an boş olduğunu ve adı geçen isimlerle yalnızca arkadaş olduklarını tescillemiş oldu.