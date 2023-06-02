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İpek Filiz Yazıcı hamile mi? İddialar için ne dedi?

İpek Filiz Yazıcı, Aralık 2022'de kendisinden 10 yaş büyük Ufuk Beydemir ile evlendi. Genç oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı nedeniyle "hamilelik" haberleriyle gündeme geldi. Gelen yorumlar üzerine İpek Filiz Yazıcı sessizliğini bozarak iddialara cevap verdi.

İpek Filiz Yazıcı hamile mi? İddialar için ne dedi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-06-2023 10:21

Ünlü müzisyen Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz yıl evlenen İpek Filiz Yazıcı, son zamanlarda yaptığı bir paylaşımla hayranlarının dikkatini çekti. 21 yaşındaki güzel, kırmızı bir elbise giyerek çektiği pozunu "Yeni rengimi buldum" notuyla paylaştı. Ancak, bu paylaşımın ardından bol kıyafeti nedeniyle bazı takipçileri tarafından hamilelik iddiaları ortaya atıldı.

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Kesin hamilesin", "Annelik güzelliği gelmiş" gibi ifadeler yer aldı. Bu yorumlar sonrasında sessizliğini bozan İpek Filiz Yazıcı, hamilelik iddialarını yalanlayarak, "Bir takım evlilik kiloları alındı. Daha ben bebeyim" şeklinde bir açıklama yaptı.

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