İpek Filiz Yazıcı, Boşanma Haberlerini Doğruladı

İpek Filiz Yazıcı, alyanssız görüntüsüyle boşanma iddialarını doğruladı. Oyuncu ile eşi Ufuk Beydemir’in anlaşmalı boşanacağı öğrenildi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2025 17:32

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, iki yıl süren evliliklerini noktalama kararı aldı. Çiftin bir süredir ayrılık yaşadığı konuşuluyordu. Yazıcı’nın bir programa alyanssız katılması, iddiaları doğruladı.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Evliliğini Bitiriyor

2020 yılında başlayan romantik ilişkilerini 2022’de İtalya’nın başkenti Roma’da görkemli bir törenle taçlandıran çift, evlilikleriyle uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Ancak son günlerde çiftin boşanma kararı aldığı iddiaları sık sık konuşulmaya başladı.

Basına yansıyan haberler sonrası ikiliden resmi bir açıklama gelmemişti. Ancak İpek Filiz Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında alyansını çıkarmış halde görüntülendi. Bu detay, çiftin yollarını ayırdığı yönündeki söylentileri doğrulamış oldu.

Alyanssız Görüntü Dikkat Çekti

Programda sade tarzıyla dikkat çeken genç oyuncunun parmağında alyansının olmaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, Yazıcı’nın bu tavrını “sessiz bir doğrulama” olarak yorumladı.

İkilinin anlaşmalı olarak boşanacağı öğrenildi. Çevrelerinden gelen bilgilere göre çift, süreci sakin bir şekilde yürütmek istiyor ve herhangi bir gerginlik yaşanmaması için ortak karar almış durumda.

