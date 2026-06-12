İnternet Fenomeni Sibil Çetinkaya'dan Dalgalar Arasında Ruj Şov!

Sosyal medyanın en popüler ve enerjik influencer'larından biri olan Sibil Çetinkaya sınırları zorlayan eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Hem yurt içi hem de yurt dışı tatillerindeki iddialı tarzıyla adından söz ettiren güzel fenomen bu kez deniz ortasında gerçekleştirdiği sıra dışı hareketiyle magazin gündemine oturdu. İnternet ünlüsü Sibil Çetinkaya sörf tahtası üstündeyken rujunu sürmeyi ihmal etmedi.

Dalgalara Karşı Makyaj Rutini

İnternet ünlüsü Sibil Çetinkaya, sörf tahtası üstündeyken rujunu sürmeyi ihmal etmedi. pic.twitter.com/59YaNO8LYO — Daily Magazin (@daily_magazin) June 11, 2026

Yaz sezonunu açan ve soluğu sörf tutkunlarının adresi olan sahillerde alan Çetinkaya su sporlarındaki yeteneğini sergilerken eğlenceli kişiliğini de konuşturdu. Deniz üzerinde sörf tahtasının üstünde dengede durmaya çalışan ünlü fenomen o zorlu anlarda bile güzelliğinden ve bakımından ödün vermedi. Dalgaların arasında dengesini profesyonelce korurken çantasından çıkardığı rujunu süren Sibil Çetinkaya o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Takipçilerinden Denge Meselesi Yorumları Yağdı

Instagram'da yüz binlerce takipçisi bulunan güzel internet ünlüsünün bu esprili ve havalı videosu, kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Hayranları videonun altına "Biz düz yolda yürürken süremiyoruz helal olsun", "İşte gerçek bir influencer vizyonu" ve "Dengede son nokta" şeklinde binlerce esprili yorum bıraktı.