Instagram Paylaşımı Ele Verdi: Fahriye Evcen'in Yeni Tatil Rotası Belli Oldu

Burak Özçivit ile mutlu evliliği süren oyuncu Fahriye Evcen'in yeni tatil rotası Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı. Evcen'in Dubai'de tatil yaptığı görüldü.

Instagram Paylaşımı Ele Verdi: Fahriye Evcen'in Yeni Tatil Rotası Belli Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-11-2025 10:28

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sık sık seyahat eden Evcen'in yeni tatil durağı, Instagram’daki bir kare sonrası belli oldu. Fahriye Evcen'in Dubai'de olduğu görüldü.

Boşanma İddialarını Yalanlamışlardı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017'de evlenmişti. Ünlü çiftin, 2019'da Karan ve Ocak 2023’te Kerem adında iki oğlu bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda Karan, 6. yaşını Fenerbahçe konseptli bir partiyle kutlamıştı.

Ayrılık iddialarının hızla yayılmasından saatler sonra güzel oyuncunun Instagram hesabında yeniden "Özçivit" soyismini yazdığı görülmüştü. Ünlü çift, boşanma iddialarının ortaya çıkmasından günler sonra birlikte poz vererek söylentileri yalanlamıştı.

 

Tatil Paylaşımı Gündem Oldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Fahriye Evcen'in yeni tatil rotası ortaya çıktı. Evcen'in paylaşımları, oyuncunun Dubai'de tatil yaptığını gösterdi.

Benzer Haberler
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den İddialı Paylaşım: Yeni Kareleri Hayranlarından Tam Not Aldı Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den İddialı Paylaşım: Yeni Kareleri Hayranlarından Tam Not Aldı
Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı
Burcu Biricik Kural Bozdu: Kızı Luna'nın Yeni Karelerini İlk Kez Paylaştı Burcu Biricik Kural Bozdu: Kızı Luna'nın Yeni Karelerini İlk Kez Paylaştı
Derya Uluğ'dan Asil Gök İtirafı: Derya Uluğ'dan Asil Gök İtirafı: "Telepatik Anlaşıyoruz"
Milyoner'e Üniversiteli Öğrenci Damga Vurdu: 500 Bin TL'lik Soruya Geldi Milyoner'e Üniversiteli Öğrenci Damga Vurdu: 500 Bin TL'lik Soruya Geldi
Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar'dan Bozcaada'da Romantik Kaçamak: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar'dan Bozcaada'da Romantik Kaçamak: "Tek Kürekçim"
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür:
  • 14-11-2025 15:45

Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür: "O Şimdi Söylemesin"

Oktay Kaynarca'yı Kızdıran
  • 15-11-2025 16:56

Oktay Kaynarca'yı Kızdıran "Protez" Yorumu: Ünlü Oyuncudan Sert Cevap Geldi

Engin Akyürek ve Aslı Enver'li
  • 15-11-2025 16:42

Engin Akyürek ve Aslı Enver'li "Enfes Bir Akşam" Dizisine İkinci Sezon Onayı Çıktı

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı:
  • 14-11-2025 10:34

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı: "Ev İşlerinde Benden Daha İyi, İyi Bir Baba"

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı:
  • 17-11-2025 17:34

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı