Instagram Paylaşımı Ele Verdi: Fahriye Evcen'in Yeni Tatil Rotası Belli Oldu

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sık sık seyahat eden Evcen'in yeni tatil durağı, Instagram’daki bir kare sonrası belli oldu. Fahriye Evcen'in Dubai'de olduğu görüldü.

Boşanma İddialarını Yalanlamışlardı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017'de evlenmişti. Ünlü çiftin, 2019'da Karan ve Ocak 2023’te Kerem adında iki oğlu bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda Karan, 6. yaşını Fenerbahçe konseptli bir partiyle kutlamıştı.

Ayrılık iddialarının hızla yayılmasından saatler sonra güzel oyuncunun Instagram hesabında yeniden "Özçivit" soyismini yazdığı görülmüştü. Ünlü çift, boşanma iddialarının ortaya çıkmasından günler sonra birlikte poz vererek söylentileri yalanlamıştı.

Tatil Paylaşımı Gündem Oldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Fahriye Evcen'in yeni tatil rotası ortaya çıktı. Evcen'in paylaşımları, oyuncunun Dubai'de tatil yaptığını gösterdi.

