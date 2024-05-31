İnci Taneleri'nden bomba final! Sırlar ortaya döküldü!

Kanal D'nin Yılmaz Erdoğan imzalı dizisi "İnci Taneleri" sezon finaline ulaştı. Sırların birer birer açığa çıktığı bölümde baba ve kızın kavuşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İnci Taneleri'nden bomba final! Sırlar ortaya döküldü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-05-2024 10:48

Kanal D'nin Yılmaz Erdoğan imzalı dizisi "İnci Taneleri" sezon finalini yaptı. Sırların bir bir ortaya çıktığı bölümde baba ve kızın kavuşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İnci Taneleri'nin sezon finalinde, Piraye'nin Azem ile ilgili gerçekleri öğrendiği, Dilber'in Zahir'i öldürme planını hayata geçirmeye çalıştığı sahneler ekrana geldi. Azem'in aylardır aradığı kızı Nehir ile ilk kez yüz yüze geldiği anlar büyük ses getirdi. Final bölümünün heyecan dolu sahneleri sosyal medyada geniş yankı buldu. X'te #incitaneleri etiketi binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Her karakterin bir hikayesinin olduğu projenin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor.

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