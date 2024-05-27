İnci Taneleri'nde pastalı kutlama

Kanal D’de ekrana gelen ve her bölümüyle izleyicilerin gönüllerini fetheden 'Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri', sezon boyunca sürdürdüğü başarısını kutlamak için sette bir araya geldi. Sezon finali öncesi son set gününde bir araya gelen ekip, "paydos" diyerek kutlama yaptı ve birlikte eğlendi.

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Yılmaz Erdoğan, dizinin başarısının ekip işi olduğunun altını çizerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Ekip, sezon finalini pasta keserek ve neşeli anlar paylaşarak kutladı.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’, sezon finaliyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.