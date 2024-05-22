İnci Taneleri’nde heyecanlı bekleyiş! İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde yer aldığı ve merakla beklenen 'İnci Taneleri', perşembe akşamı yeni bölümüyle Kanal D'de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi ünlü isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

16. bölümde izleyicileri heyecan dolu gelişmeler bekliyor. Nehir, Azem’in kendisine ulaşmasını engellemek için elinden geleni yaparken, Azem bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak. Cihan, babası ile ablası arasında kalmanın zorluklarıyla mücadele ederken, Rezzan ile başlarının belaya girmesi an meselesi. Dilber ise hayatını karartan Zahir’den tamamen kurtulmak için her şeyi göze alacak. Piraye, Cenk’le olan ilişkisini bitirip Azem’e yeni bir adım atmayı düşünürken, hayatının en büyük şoklarından birini yaşayacak.

'İnci Taneleri' yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D’de! Bu heyecan dolu bölümü kaçırmayın.



İnci Taneleri – 16. Bölüm Fragmanı:







İnci Taneleri – 16. Bölüm 2. Fragmanı: