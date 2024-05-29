İnci Taneleri sezon finalinde merak uyandıran sahne

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ perşembe akşamı sezon finaliyle Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.

İnci Taneleri sezon finalinde merak uyandıran sahne
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2024 17:01

Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde yer aldığı sevilen dizi 'İnci Taneleri', perşembe akşamı sezon finaliyle izleyici karşısına çıkacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla dikkat çeken dizi, 17. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

17. Bölüm Özeti:

Piraye, Azem’in gerçek kimliğini öğrenmesiyle büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Zerre, Dilber’i Zahir’den kurtarmak için kendini feda etmeye kararlıdır. Cihan’ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki, Elif ile olan masum aşkını sarsar. Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem’e bu durumu açıklamak zorunda kalır. Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Ancak bu kavuşma, yıllardır hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.

'İnci Taneleri', heyecan dolu sezon finali bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyicileriyle buluşacak. Bu sezonun son bölümünü kaçırmayın!
 

İnci Taneleri 17. Bölüm fragmanı

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