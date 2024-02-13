İnci Taneleri dizisine sürpriz konuk

Son dönemin dikkat çeken dizilerinden biri olan "İnci Taneleri", izleyicileri heyecanlandıran bir sürprize imza attı. 15 Şubat Perşembe günü yayınlanacak olan 4. Bölümde sevilen müzik grubu İkilem, sürpriz bir konuk olarak karşımıza çıkacak. Diziye konuk olan İkilem, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile birlikte çektikleri fotoğrafları Instagram hesaplarında paylaşarak merak uyandırdı.

İnci Taneleri dizisinin 4. Bölümüne konuk olacak olan İkilem, sevilen grup üyeleriyle dizinin izleyicilerine müzik dolu bir sürpriz yaşatacak. Dizinin hayranları, İkilem'in konuk olacağı bölümü sabırsızlıkla beklerken, grup üyelerinin Yılmaz Erdoğan ile birlikte çektikleri fotoğraflar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İkilem'in İnstagram hesaplarında paylaştığı fotoğraflar, dizinin takipçileri arasında büyük bir merak ve heyecan yarattı.