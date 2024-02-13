İnci Taneleri dizisine sürpriz konuk

İkilem, son dönemlerin en çok konuşulan dizisi İnci Taneleri’nin sürpriz konuğu oldu.

İnci Taneleri dizisine sürpriz konuk
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-02-2024 17:43

Son dönemin dikkat çeken dizilerinden biri olan "İnci Taneleri", izleyicileri heyecanlandıran bir sürprize imza attı. 15 Şubat Perşembe günü yayınlanacak olan 4. Bölümde sevilen müzik grubu İkilem, sürpriz bir konuk olarak karşımıza çıkacak. Diziye konuk olan İkilem, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile birlikte çektikleri fotoğrafları Instagram hesaplarında paylaşarak merak uyandırdı.

İnci Taneleri dizisinin 4. Bölümüne konuk olacak olan İkilem, sevilen grup üyeleriyle dizinin izleyicilerine müzik dolu bir sürpriz yaşatacak. Dizinin hayranları, İkilem'in konuk olacağı bölümü sabırsızlıkla beklerken, grup üyelerinin Yılmaz Erdoğan ile birlikte çektikleri fotoğraflar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İkilem'in İnstagram hesaplarında paylaştığı fotoğraflar, dizinin takipçileri arasında büyük bir merak ve heyecan yarattı.

Benzer Haberler
17 Milyon Emekli İçin Son Karar! Cumhurbaşkanı Onayladı! 15 Şubat'ta Ek Maaş Ödenecek 17 Milyon Emekli İçin Son Karar! Cumhurbaşkanı Onayladı! 15 Şubat'ta Ek Maaş Ödenecek
Bankamatik Kartı Olanların Hesabına Ödeme, 10.000 TL'ye Kadar 3 Ay Ödeme Yok! Bankamatik Kartı Olanların Hesabına Ödeme, 10.000 TL'ye Kadar 3 Ay Ödeme Yok!
Cumhurbaşkanı Duyuru Canlı Yayında Yaptı: 18 Şubat Tarihine Kadar Emekliler EK Ödeme Alıyor, Hesaplarda Olacak Cumhurbaşkanı Duyuru Canlı Yayında Yaptı: 18 Şubat Tarihine Kadar Emekliler EK Ödeme Alıyor, Hesaplarda Olacak
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman hayatını kaybetti Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman hayatını kaybetti
İhtiyaç Kredisi Alacaklar Dikkat! 3 Bankadan Düşük Faizli Kredi Başladı İhtiyaç Kredisi Alacaklar Dikkat! 3 Bankadan Düşük Faizli Kredi Başladı
Halkbank TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar İçin Yeni Kredi Başlattı! Başvuru Yapan 99000 TL Alacak Halkbank TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar İçin Yeni Kredi Başlattı! Başvuru Yapan 99000 TL Alacak
ÇOK OKUNANLAR
Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu
  • 07-02-2024 10:18

Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu

Şeyma Subaşı'ndan tuhaf paylaşım: Akıyorum
  • 10-02-2024 09:33

Şeyma Subaşı'ndan tuhaf paylaşım: Akıyorum

Tuba Büyüküstün'ün gala tarzı gündem oldu!
  • 13-02-2024 09:53

Tuba Büyüküstün'ün gala tarzı gündem oldu!

Beyazıt Öztürk açıkladı: 'Beyaz Show yeniden mi başlıyor?'
  • 10-02-2024 10:01

Beyazıt Öztürk açıkladı: 'Beyaz Show yeniden mi başlıyor?'

Serenay Sarıkaya ödül geccesine damga vurdu: 'Kameraman neredeyse bayılacaktı'
  • 10-02-2024 10:34

Serenay Sarıkaya ödül geccesine damga vurdu: 'Kameraman neredeyse bayılacaktı'