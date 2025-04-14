Iman Elbani’den Murat Yıldırım’a Aşk Dolu Doğum Günü Sürprizi

Iman Elbani, eşi Murat Yıldırım için özel bir doğum günü sürprizi hazırladı. Sevilen oyuncu 46 yaşına bastı, eşi ise kutlamayı hem romantik hem de duygusal bir şekilde sosyal medyada paylaştı.

Sürpriz Kutlamada Aile Vurgusu

2006 yılında Fas Güzeli seçilen ve 2016’da Murat Yıldırım ile dünyaevine giren Iman Elbani, eşi için anlam dolu bir kutlama düzenledi. Çiftin kızları Miray da bu özel günde yanlarındaydı. Elbani, kutlama anlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında,

“İyi ki doğdun sevgilim, Miray’ın harika babası ve benim canım. İyi ki doğdun” notunu düştü.

Sosyal Medyada İlgi Gördü

Doğum günü pastası keserken çekilen kareler, hayranlardan büyük ilgi gördü. Yorumlarda, çiftin uyumu ve Elbani’nin zarafeti öne çıktı. Aile bağlarını ön planda tutan bu anlamlı kutlama, duygusal mesajlarla sosyal medyada yankı buldu.

Mutlu Evlilik, Güçlü Bağ

2016’dan bu yana uyumlu birliktelikleriyle dikkat çeken Elbani ve Yıldırım çifti, zaman zaman özel anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Özellikle kızları Miray ile geçirdikleri zamanlar, çiftin aile hayatına verdiği önemi ortaya koyuyor. Elbani’nin jesti, bir kez daha aşk dolu evliliklerini gözler önüne serdi.