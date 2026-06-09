İlyas İlbey'den Kahreden Haber! Böbreğindeki Tümör Nedeniyle Yoğun Tedavide!

Bir dönemin efsane mizah programı İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı İtilmiş karakteriyle hafızalara kazınan ve Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasında yer alan usta sanatçı İlyas İlbey'den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Eşi Yasemin Yalçın ile birlikte uzun süredir sahne çalışmalarına devam eden ve gözlerden uzak sakin bir hayat süren usta oyuncunun ani rahatsızlığı sanat dünyasını derinden sarstı. Bir döneme damga vuran İnce İnce Yasemince'de İtilmiş ile Kakılmış karakterleriyle milyonların sevgilisi olan Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey çiftinden üzen haber geldi. Gözlerden uzak bir yaşam süren usta tiyatrocu İlyas İlbey'in böbreğinde tümör tespit edildiği ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

74 Yaşındaki Usta Sanatçı Hastaneye Kaldırıldı

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dizi kontrolden geçen usta oyuncunun tetkik sonuçları maalesef beklendiği gibi çıkmadı. Türkiye'nin unutulmaz komedi ikililerinden biri olan Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey çifti uzun süredir sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Ancak usta sanatçı İlyas İlbey'in son dönemde yaşadığı sağlık sorunları magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden 74 yaşındaki usta tiyatrocudan gelen son haberler sevenlerini derinden üzdü. Yapılan tetkikler sonucunda İlyas İlbey'in böbreğinde tümör tespit edildiği açıklandı. Usta sanatçının derhal hastaneye yatırıldığı ve doktor gözetiminde yoğun bir tedavi sürecine alındığı öğrenildi.

Kızı Eylül İlbey: Tamamen Toparlayana Kadar Hastanedeyiz

Yaşanan bu sarsıcı gelişmenin ardından gözler usta sanatçının ailesinden gelecek açıklamalara çevrildi. Durumun ciddiyetini koruduğunu belirten aile, usta ismin tüm sevenlerini kenetlenmeye davet etti. Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından Sözcü Gazetesi'ne konuşan İlyas İlbey ve Yasemin Yalçın çiftinin kızları Eylül İlbey babasının son durumu hakkında bilgi verdi. Babasının tedavisinin hastanede sürdüğünü belirten Eylül İlbey sanatçının sevenlerinden dua isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hala hastanedeyiz, tamamen toparlayana kadar da kalacağız. İnşallah her şey yoluna girecek."

Eylül İlbey'in bu çağrısının ardından sosyal medyada binlerce tiyatrosever ve sanatçı dostu usta oyuncu için acil şifa dileklerinde bulunarak destek mesajları yayınladı. Gözler hastanede tedavisi titizlikle sürdürülen İlyas İlbey'den gelecek iyi haberlere çevrilmiş durumda.