İlker Yavuz Güneşin Doğduğu Yer Dizisinde Zeki Karakterini Canlandıracak!

Adana'nın o büyüleyici bir o kadar da sert topraklarında çekilmeye hazırlanan yepyeni dizi projesinde hazırlıklar tüm hızıyla büyük bir gizlilikle sürüyor. Oyuncu seçimi yani cast çalışmaları adeta iğneyle kuyu kazar gibi titizlikle yürütülen bu dev yapımın güçlü kadrosuna seyircinin ekranlardan yakından tanıdığı başarılı bir isim daha dahil oldu.



Tims&B İmzalı Dev Proje

Televizyon dünyasına kazandırdığı o unutulmaz reyting rekorları kıran yapımlarla adından sıklıkla söz ettiren Tims&B imzalı Güneşin Doğduğu Yer dizisinin oyuncu seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrol kadın karakteri Tina'ya hayat verecek o şanslı oyuncu için arayışların hararetli bir şekilde sürdüğü dizide; Sibel Taşçıoğlu, Uğur Güneş, Görkem Sevindik, Devrim Yakut ve Muharrem Türkseven gibi devleşen isimlerin ardından ekibe en son İlker Yavuz da dahil oldu. Yapım kanadından sızan bilgilere göre dizinin adeta kalbi ve ana damarı olacak olan Tina karakteri için de yapılan görüşmelerde artık son aşamaya gelindiği imza anının an meselesi olduğu öğrenildi.



Kozan Ailesinin Kara Kutusu: Zeki

Adana'nın köklü, nüfuzlu ve sırlar dolu ailelerinden biri etrafında şekillenecek olan senaryoda entrika ve gizem dozajı ezber bozacak derecede yüksek olacak. Kadroya yeni katılan bu karakter ise dizideki tüm dengeleri kökten değiştirecek kilit bir noktada yer alıyor. Başarılı oyuncu İlker Yavuz Adana'da motor diyecek olan Güneşin Doğduğu Yer'de Zeki rolüne hayat verecek ve Kozan ailesinin adeta kara kutusu olarak seyirci karşısına çıkacak. Hikayede ailenin güçlü otoriter hanımağası Celadet'in (Sibel Taşçıoğlu) doğrudan emrinde çalışan Zeki'nin zamanla öğreneceği o sarsıcı sırlar ve hanımağasına olan o sarsılmaz körü körüne bağlılığı hikayenin asıl büyük çatışma noktalarını belirleyecek gibi duruyor.

Doğu kültürünün ve konak hayatının o bildiğimiz ağırlığını aile içi hesaplaşmaları ve neşeli olduğu kadar sert bir güç savaşını beyazperde tadında ekranlara taşıyacak olan yapım İlker Yavuz hamlesiyle birlikte şimdiden sezonun en çok merak edilen reyting listelerini altüst etmeye aday işleri arasına adını yazdırdı.