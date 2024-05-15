İlker Kaleli'ye sürpriz doğum günü partisi

Nişantaşı'nda bir mekanda, ünlü aktör İlker Kaleli'nin 40. yaş günü için coşkuyla doldu. Kaleli ve sevgilisi Sıla, mekana giriş yaptıklarında ailesi ve dostlarının sürpriziyle karşılaştılar.

Partiye katılanlar arasında Öykü Karayel, Can Bonomo, Gözde Kansu, Demircan Kaçel, Güntaç Özdemir, Ata Berk Mutlu, Müjde Kızılkan gibi tanınmış isimler vardı.

Kaleli, gece boyunca sevdikleriyle bir arada olmanın keyfini çıkararak duygularını dile getirdi ve dostlarına teşekkür etti.

Sıla'nın davetiyle sahneye çıkan birçok ünlü isim, Kaleli için şarkılar söyledi. Kaleli ise sevgilisi Sıla ile birlikte "Her Şeyi Yak" şarkısını rock tarzında seslendirerek büyük alkış aldı.