İlker Kaleli-Sıla Gençoğlu çiftine evlilik soruldu!

İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, yaklaşık dört yıldır birlikte oldukları bilinen çift, önceki gün bir mekandan çıkarken kameralara yakalandı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlamaktan kaçınmayan ikili, "Evlilik planları var mı?" sorusuna ilginç bir cevap verdi.

İlker Kaleli-Sıla Gençoğlu çiftine evlilik soruldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-05-2024 15:28

Ünlü şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli, son olarak muhabirlerin evlilikle ilgili sorularını yanıtladı. Çift, uzun süredir birlikte olmalarına rağmen evlilik konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Muhabirlerin "Evlilik olur mu?" sorusuna yanıt veren Sıla ve İlker Kaleli, ilişkilerinin 3-4. yılında olduklarını ve evlilikten daha değerli şeyler yaşadıklarını belirtti. İkilinin, isimle anlamlandırmaya ihtiyaç duymadıkları ve evlilik hissiyatı yaşamadıkları ifade edildi.

Ayrıca, çifte "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusu yöneltilince, Sıla ve İlker Kaleli, böyle bir inançlarının olmadığını belirtti.

Sıla ve İlker Kaleli'nin evlilikle ilgili net tavırları, sevenlerini şaşırtırken, ilişkilerinin nasıl devam edeceği merak konusu oldu.

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