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Gecce Magazin Haberleri

İlker Kaleli, İspanyol partneriyle Sıla'yı izledi!

Pop müziğin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla, 2007’de çıkan ilk albümünden sonra müzikteki 15. yılını önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği muhteşem konserle kutladı. Harbiye'de bu ay üçüncü kez İstanbullularla buluşan Sıla, yine kapalı gişe olan konserinde sevenlerine unutulmaz bir gecce yaşattı.

İlker Kaleli, İspanyol partneriyle Sıla'yı izledi!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 27-10-2022 15:08

Sıla muhteşem bir gecceye imza atan sanatçı, “15 yıldır sizinle beraberim burada çıktığım ilk günü dün gibi hatırlıyorum.  Bugün de şarkıları sizinle birlikte seslendirdiğimiz için çok mutluyum nice 15 yıllara.” diye konuştu. 

Sıla, sahnesine davet ettiği Cem Adrian ile  'Ansızın' şarkısını birlikte söyledi. İkili performanslarıyla büyük alkış aldılar. 

KALELİ İSPANYOL PARTNERİ İLE SILA’YI İZLEDİ 

Sıla’yı dinlemeye gelenler arasında oyuncu sevgilisi İlker Kaleli de vardı. İspanyol Antenna 3 televizyonu için çekilecek ‘La Passion Turca’ adlı dizide başrol oynamaya hazırlanan Kaleli, konseri rol arkadaşı Meggy Civantos ve İspanyol ekip arkadaşlarıyla birlikte izledi. 

 

Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Gözde Kansu, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir de konseri en önden şarkılara eşlik ederek  izlediler.

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