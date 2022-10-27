İlker Kaleli, İspanyol partneriyle Sıla'yı izledi!

Sıla muhteşem bir gecceye imza atan sanatçı, “15 yıldır sizinle beraberim burada çıktığım ilk günü dün gibi hatırlıyorum. Bugün de şarkıları sizinle birlikte seslendirdiğimiz için çok mutluyum nice 15 yıllara.” diye konuştu.

Sıla, sahnesine davet ettiği Cem Adrian ile 'Ansızın' şarkısını birlikte söyledi. İkili performanslarıyla büyük alkış aldılar.

KALELİ İSPANYOL PARTNERİ İLE SILA’YI İZLEDİ

Sıla’yı dinlemeye gelenler arasında oyuncu sevgilisi İlker Kaleli de vardı. İspanyol Antenna 3 televizyonu için çekilecek ‘La Passion Turca’ adlı dizide başrol oynamaya hazırlanan Kaleli, konseri rol arkadaşı Meggy Civantos ve İspanyol ekip arkadaşlarıyla birlikte izledi.

Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Gözde Kansu, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir de konseri en önden şarkılara eşlik ederek izlediler.