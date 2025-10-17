İlkay Gündoğan Aile Keyfi İçin Dubai'de: Milli Maç Arasını Tatille Değerlendirdi

Galatasaraylı İlkay Gündoğan, milli maç arasını ailesiyle Dubai'de değerlendirdi! 'Plaj günleri ve aile keyfi' notunu paylaştı.

İlkay Gündoğan Aile Keyfi İçin Dubai'de: Milli Maç Arasını Tatille Değerlendirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2025 11:20

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, milli maçlar nedeniyle verilen arayı ailesiyle birlikte çıktığı lüks bir tatille değerlendirdi. Ünlü oyuncu, eşi Sara Gündoğan ve oğluyla beraber Dubai'yi tercih etti. Bu tatil, yoğun maç temposundan uzaklaşmak için harika bir fırsat sundu.

Sosyal Medyadan Paylaşım Geldi: "Plaj Günleri ve Aile Keyfi"

İlkay Gündoğan, ailesiyle geçirdiği bu keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Gündoğan, fotoğrafın altına eklediği notla tatilin amacını ve mutluluğunu dile getirdi. Paylaşımına, "Uluslararası maç arasında plaj günleri ve aile keyfi" yazdı. 2022 yılında evlendiği eşi Sara Gündoğan ve oğullarıyla Dubai'de güneşin ve denizin tadını çıkaran futbolcu, hayranlarına ailece ne kadar mutlu olduklarını gösterdi.

Benzer Haberler
Şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Tek Celsede Anlaşmalı Olarak Boşandı Şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Tek Celsede Anlaşmalı Olarak Boşandı
Çağatay Ulusoy Ebru Dersi Aldı! Çağatay Ulusoy Ebru Dersi Aldı!
Cemal Hünal'dan Şafak Sezer İtirafı: Cemal Hünal'dan Şafak Sezer İtirafı: "Asla Oynamam, Çünkü Selam Vermedi!"
Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç'ten Kaçamak Görüntü: İlk Kez El Ele Yakalandılar Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç'ten Kaçamak Görüntü: İlk Kez El Ele Yakalandılar
Üzerine Ağaç Devrilen Muhteşem Yüzyıl Kösem Oyuncusu İbrahim Yıldız Hayati Tehlikeyi Atlattı: İşte Son Durumu! Üzerine Ağaç Devrilen Muhteşem Yüzyıl Kösem Oyuncusu İbrahim Yıldız Hayati Tehlikeyi Atlattı: İşte Son Durumu!
Cansu Dere'den Uluslararası Proje: 'Portekiz Aşkı' Filminde Diogo Morgado İle Başrolü Paylaşacak Cansu Dere'den Uluslararası Proje: 'Portekiz Aşkı' Filminde Diogo Morgado İle Başrolü Paylaşacak
ÇOK OKUNANLAR
Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması
  • 15-10-2025 14:07

Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!
  • 15-10-2025 11:50

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu
  • 15-10-2025 10:06

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı
  • 15-10-2025 17:47

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı

'Bugün Güzel' Filminin Çekşmleri Tamamlandı
  • 17-10-2025 17:31

'Bugün Güzel' Filminin Çekşmleri Tamamlandı