İlkay Gündoğan Aile Keyfi İçin Dubai'de: Milli Maç Arasını Tatille Değerlendirdi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, milli maçlar nedeniyle verilen arayı ailesiyle birlikte çıktığı lüks bir tatille değerlendirdi. Ünlü oyuncu, eşi Sara Gündoğan ve oğluyla beraber Dubai'yi tercih etti. Bu tatil, yoğun maç temposundan uzaklaşmak için harika bir fırsat sundu.

Sosyal Medyadan Paylaşım Geldi: "Plaj Günleri ve Aile Keyfi"

İlkay Gündoğan, ailesiyle geçirdiği bu keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Gündoğan, fotoğrafın altına eklediği notla tatilin amacını ve mutluluğunu dile getirdi. Paylaşımına, "Uluslararası maç arasında plaj günleri ve aile keyfi" yazdı. 2022 yılında evlendiği eşi Sara Gündoğan ve oğullarıyla Dubai'de güneşin ve denizin tadını çıkaran futbolcu, hayranlarına ailece ne kadar mutlu olduklarını gösterdi.