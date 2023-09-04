İlk-Orta-Lise Öğrencisine MÜJDE Geldi 1400 TL Yardım İçin Başvurular Şimdi Başladı

1400 TL kırtasiye yardımı ile alakalı detaylar öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın onayını verdiği 1400 TL destek ödemesi okulların açılmasının hemen akabinde tek seferlik olarak hesaplara aktarılması bekleniyor. Peki 1400 TL kırtasiye desteğinden kimler faydalanabilir? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren ve her sene ihtiyaç sahibi bireye sunulan kırtasiye yardımı bu sene 1400 TL olarak ödenecek. Hayat şartlarının bu kadar zorlaştığı günümüzde, vatandaş okulların açılmasına sayılı günler kala, okul masrafları konusunda kara kara düşünmeye başlamışken, devlet bu konuda son dakika adım attı ve öğrenciye kırtasiye yardımı başlattı.

İlkokul ve lise arasında okuyan öğrencilere defter kalem çanta ve eğitim materyalleri ile alakalı temel malzemelerin alınmasını sağlayacak destek ödemesi ile birlikte ailenin maddi yükünü hafifletmek amaçlanıyor. Bu kapsamda çocukların eğitim ve öğretim hayatlarına daha kolay bir şekilde devam Etmeleri hedefleniyor.

Kırtasiye yardımı ne zaman yapılacak?

Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye yardımı ile alakalı detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. 31 Aralık tarihine kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda onay alınan hanelere Tek seferlik 1400 TL kırtasiye yardımı yapılacak.

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

1400 TL Kırtasiye yardımından faydalanmak isteyen ebeveynin e-devlet Platformu üzerinden online bir şekilde başvurusu yapabileceği açıklanmış bulunuyor. Eğitim Ve Yardım ödeneği adı altında her sene okulların açılma vaktinde ödenen kırtasiye yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onay alan hanelere ödeniyor. E-devlet sistemi üzerinden eğitim öğretim yardım talebi kısımdan başvurusunu tamamlayabilirsiniz. Türkiye vatandaşı olunması ve ihtiyaç sahibi hane olarak kabul edilmesi durumunda 1400 TL Kırtasiye desteğinden faydalanabilirsiniz. Hane halkının kişi başı aylık ortalama gelirinin Asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekmektedir