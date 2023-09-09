İlk-Orta-Lise Fark etmiyor! Devlet her öğrenciye Pazartesi sabahı cep harçlığı veriyor

Devlet okulların açılmasına sayılı günler kalan Ebeveynlere eğitim desteği adı altında birçok ödeme sunuyor. Bu destekler kaymakamlıklara bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığı ile ödenmekte. Öğrencilere bazı şartları taşıması durumunda cep harçlığı niteliğinde ödeme yapılıyor. Bu destek ödemeleri için ilkokul ortaokul lise fark etmiyor. Ilköğretim de okuyan erkek çocukları için 90 lira, kız çocukları için 100 lira destek ödemesi yapılırken; ortaöğretimde okuyan erkek çocuklar için 130 TL kız çocuklar için 150 TL destek ödemesi yapılıyor. Bu destek ödemeleri 2 ayda bir yapılmakta iken hesaplamalar her ay için sağlanıyor. Örnek vermek gerekecek ise ortaöğretimde okuyan her öğrenci için 2 ayda bir 300 TL destek ödemesi sağlanıyor.

Öğrenci ve velileri ilgilendiren destek ödemesi ile alakalı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika açıklamasını yapmış bulunuyor. Yeni öğretimi yılı başlamak üzere. İhtiyaç sahibi vatandaş eğitim desteği var mı? eğitim desteğinden kimler faydalanabilmekte? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Birçok vatandaşın haberi olmadığı destek ödemeleri devlet tarafından sağlanıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığı ile her sene milyonlarca lira okul destek ödemesi yapılıyor. Peki bu eğitim desteklerinden kimler faydalanabiliyor?

Birçok alanda eğitim desteği sağlanırken Bunlardan ilki Şartlı eğitim desteği olarak biliniyor. SGK'ya bağlı olmayan bireyler bu destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Öte yandan aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan hanelere çocukların okula devam şartıyla eğitim desteği sağlanıyor. Bu ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir ödeniyor.

Şartlı eğitim desteği adı altında sunulan destek ödemelerinden mülteciler de faydalanabiliyor. 1 ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim merkezlerinde okuyan tüm Dar gelirli hanelerdeki çocuklara bu destek ödemeleri sağlanıyor. Anasınıfı ile 8. sınıf arası kız öğrencilere 100 TL ödenirken Aynı gruptaki erkek öğrenciler için 90 TL ödeme yapılıyor. 9. ve 12. sınıflar arasındaki kız öğrencilere 150 lira erkek öğrencilere ise 130 lira destek sağlanıyor. Ancak devlet tarafından sunulan eğitim yardımları sadece bundan ibaret değil. Eğitim materyalleri yardımı da her Senenin başında öğrencinin okul ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla ödeniyor. Okul destek ödemelerine başvurmak için bağlı bulunduğunuz kaymakamlıklara gitmeniz yeterli oluyor