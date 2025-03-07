İlhan Şeşen’den üzücü haber! Sağlık durumu kritik

Akciğer kanseri tedavisi gören 76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen’den kötü haber geldi.

İlhan Şeşen’den üzücü haber! Sağlık durumu kritik
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-03-2025 11:21

Türk müziğinin usta isimlerinden İlhan Şeşen’den sevenlerini üzen bir haber geldi. Geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklayan 76 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun kritik seviyeye ulaştığı öğrenildi.

Ünlü gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamada, Şeşen’in tedavi sürecinin artık tükendiğini ve doktorların durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Sanatçının hastane ve ev arasında gidip geldiği ancak sağlık durumunun her geçen gün daha da zorlaştığı ifade edildi.

Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran İlhan Şeşen’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, sanatçının sevenleri ve meslektaşları ona dualarıyla destek oluyor.

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