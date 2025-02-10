İlayda Alişan'ın yeni hali olay oldu

Piyasa dizisiyle ekrana dönen İlayda Alişan tesettüre girdi.

İlayda Alişan'ın yeni hali olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-02-2025 11:23

Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrolü paylaştığı, kadrosunda Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur’un yer aldığı dizide İlayda Alişan tesettüre girdi. Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, Münevver karakteriyle kamera karşısına geçti. Alişan'ın başörtülü hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI 

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Piyasa medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alacak. Yakında yayın macerasına başlayacak olan dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Başrol İlayda Alişan'ın fragmandaki tesettürlü görüntüsü dikkat çekti. Alişan'ın yeni rolü seyirciden tam not aldı. Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Serdar Gözelekli oturuyor. Piyasa, yakında Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

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