İlayda Alişan'dan doğum günü paylaşımı: "Yaşlandım!"

Başarılı oyuncu İlayda Alişan, yeni yaşına özel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kanal D’nin yeni dizisi “Piyasa”da Münevver karakterine hayat veren ve yeniden ekranlara dönen Alişan, 29. yaşını kutladı.

Doğum gününü sevdikleriyle birlikte kutlayan güzel oyuncu, kutlamanın ardından sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaşarak "Yaşlandım" notunu düştü. Alişan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Yanımda olan, güzel dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim! 30’a bir kaldı..."

Samimi ve esprili paylaşımıyla takipçilerinden binlerce beğeni alan Alişan’a, hayranları ve ünlü dostlarından da kutlama mesajları yağdı. Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan oyuncunun yeni yaşı hayranları tarafından da büyük ilgi gördü.