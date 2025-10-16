İlayda Alişan Zarafetiyle Fırtına Estirdi: Uluslararası Markanın Etkinliğine Damga Vurdu!

Başarılı oyuncu İlayda Alişan, kariyerindeki önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Ünlü isim, Marakeş’te düzenlenen dünyaca ünlü bir markanın özel etkinliğine katıldı. En dikkat çekici detay ise Alişan’ın Türkiye’den tek davetli olarak bu prestijli organizasyonda yer almasıydı. Bu durum, genç oyuncunun uluslararası alandaki yükselişini kanıtladı.

Zarafeti ve Tarzıyla Göz Kamaştırdı

İlayda Alişan, etkinlik boyunca sergilediği duruşuyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Üç gün süren bu özel davette, zarafeti ve doğal güzelliğiyle tüm konuklardan tam not aldı. Özellikle etkinliğin uluslararası katılımcıları, Alişan’ın tarzı ve enerjisine büyük ilgi gösterdi.