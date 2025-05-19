İlayda Alişan Bodrum'da Deniz Sezonunu Açtı! Sahilden İlk Pozlar Geldi

İlayda Alişan, Bodrum’da deniz sezonunu açtı. Sahilden paylaştığı pozlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İlayda Alişan Bodrum'da Deniz Sezonunu Açtı! Sahilden İlk Pozlar Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-05-2025 12:05

İlayda Alişan, yaz sezonunu erken açtı. Güzel oyuncu, tatil için Bodrum'u tercih etti ve sahil kenarından paylaştığı pozlarla sosyal medyayı hareketlendirdi.

Bodrum'da Sezonu Açtı

Uzun süredir spor yorumcusu Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan, yoğun geçen sezonun ardından soluğu Bodrum’da aldı. Güzel havayı fırsat bilen oyuncu, deniz kenarında verdiği cesur ve doğal pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. İlayda Alişan, hem fit görüntüsü hem de sade güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Alişan, bu kez de tatil pozlarıyla adından söz ettirdi. Sahil kenarında güneşin ve denizin tadını çıkaran ünlü oyuncunun fotoğrafları, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Tatil sezonunu erken açan isimler arasında yer alan oyuncunun yaz enerjisi hayranlarını mest etti.

Oğulcan Engin’le Aşkı Tam Gaz

Güzel oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Bir süredir birlikte olduğu Oğulcan Engin ile mutlu bir ilişki sürdüren İlayda Alişan, sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman aşkını da gözler önüne seriyor. Çiftin yaz aylarında birlikte tatil yapması bekleniyor.

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