İlayda Alişan Aşka Geldi! Sevgilisiyle Romantik Kare Paylaştı

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen İlayda Alişan, aşk yaşamını sosyal medyadan hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, işletmeci sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilen romantik karesini Instagram hesabından yayınladı.

Sosyal Medyadan Romantik Paylaşım

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafın altına “Aşkım aşkım” notunu düşerek takipçilerini mest etti. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İzleyenler, çiftin uyumuna ve mutluluğuna övgüler yağdırdı.

İlayda Alişan’ın Aşk Hayatı

Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen İlayda Alişan, kariyerindeki başarılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Sevgilisiyle yaşadığı romantik anları takipçileriyle paylaşması, hayranlarını heyecanlandırdı.

Güzel oyuncunun, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla özel hayatını şeffaf bir şekilde göstermesi, samimi ve doğal duruşunu bir kez daha ortaya koydu.