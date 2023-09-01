İki Banka Atağa Geçti! Bu Kere Her Başvurana Ödüyor

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Velilerin alışveriş konusunda ince eleyip sık dokuduğu özellikle de en kaliteli ve ucuzu almak için harekete geçtiği şu günlerde, toplu alışverişi fırsata dönüştürecek bir kampanyayı Akbank duyurdu. Sık sık düzenlediği kampanyaları ile müşteri kitlesini sevindiren ve ek ödemeler sunan Akbank şimdi de kollarını okuyan öğrencisi olan ebeveyn için sıvadı. Velileri rahatlatacak kampanyada öğrenim kredisi adı altında 5.000 TL - 10.000 TL ek ödeme hesaplara aktarılmaya başladı.

KIRTASİYE ALIŞVERİŞİNE ÖZEL

Akbank öğrenim kredisi adı altında başlatılan kampanyadan çok sayıda bireyin faydalanacağı ön görülürken, harcamaların kırtasiye alışverişlerinde geçerli olacağı bildirildi. İhtiyaç kredisi olsa da öğrencilerin de faydalanacağı bu ödeme kapsamında düşük faiz imkanının da sunulduğu açıklandı.

Akbank İlk Kredim İmkanı

Özellikle de üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren Akbank İlk Kredim fırsatından 18-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Özellikle de okulların açılmasına ramak kaldığı şu dönemde gençlerin başvurusunu yaptığı İlk Kredim kampanyasından faydalanmak için en yakın Akbank şubesine gitmeniz gerekmektedir. Size özel esnek ödeme yöntemlerinden birini seçerek Akbank ilk Kredim fırsatından faydalanabilirsiniz.

Konu ile alakalı banka tarafından yapılan açıklama şu şekildedir;

Akbank İlk Kredim’i kimler kullanabilir?

İlk Kredim ’den 18- 26 yaş arasında ve daha önce hiçbir bankada ihtiyaç kredisi kullanmamış Akbanklılar faydalanabilir.

“İlk Kredim” ihtiyaç kredisi ürünlerine başvurup, kullanan müşterilerimiz için geçerlidir. İlk kredisini Akbank’tan kullanan Akbanklılar, kredi kullandıkları tarihten itibaren 3 yıl boyunca kullanacakları ihtiyaç kredilerinin hiçbirinde (ipotekli ihtiyaç kredileri hariç) kredi tahsis ücreti ödemez(Güncel, standart uygulamada kredi tutarı üzerinden BSMV hariç binde 5 kredi tahsis ücreti alındığını, bu oranın yasal otoritelere bağlı olarak değişebildiğini belirtmek isteriz.).

Denizbank Eğitim Kredisi

Denizbank'ta eğitim kredisi adı altında düzenlediği kampanyada isteğe bağlı olarak kredi imkanı sunmaktadır. Özel okul, özel üniversite ve kurs ücreti gibi eğitim ihtiyaçlarına hızlı çözüm sunan Denizbank kampanyası da uygun faiz ortamı ile geri ödenmektedir.

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