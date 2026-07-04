İbrahim Büyükak'tan Yapımcılara Takipçi Sayısı Dersi: "Bende Bu Tarz Şeyler Yok"

İbrahim Büyükak önceki gece Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Keyifli ve asil duruşuyla muhabirlerin sorularını yanıtlayan Büyükak yaz dönemini tatil beldelerinde değil İstanbul'da aralıksız çalışarak geçirdiğini söylerken sektörde son dönemde büyük çalkantı yaratan "sosyal medya takipçisine göre oyuncu seçimi" tartışmalarına adeta manifesto niteliğinde bir yanıt verdi.

"Güzel Projeler Geliyor Saçı Sakalı Serbest Bıraktık!"

Yaz aylarını yeni senaryolar kaleme alarak ve yeni setlerin hazırlıklarını yürüterek geçirdiğini belirten İbrahim Büyükak imajındaki çabasız değişiklik hakkında da tüyo verdi. Ünlü komedyen heyecan yaratan yeni vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"İstanbul'da çalışmaya son sürat devam ediyoruz. Şu an hazırlık aşamasında olan yeni sinema filmlerimiz var ancak içerik detayları henüz tamamen netleşmedi. Çok güzel, iddialı projeler geliyor; bu yüzden saçı sakalı biraz serbest bıraktık. Rollerin durumuna ve projenin konseptine göre şekillendireceğim."

"Kafamızın Uyuştuğu İnsanlarla Çalışıyoruz"

Muhabirlerin "Son dönemde yapımcıların sosyal medyadaki takipçi sayısına göre başrol seçtiği iddia ediliyor siz cast yaparken buna bakıyor musunuz?" sorusu üzerine asil sınırlarını çizen Büyükak, sektöre net bir mesaj gönderdi. Takipçi sayısının oyunculuk kalitesiyle eşdeğer olmadığını çabasızca savunan başarılı isim kendi kriterlerini şöyle açıkladı:

"Bende bu tarz yapay kriterler kesinlikle yok. Bir oyuncunun sosyal medyadaki takipçi sayısına göre cast seçimi yapmıyorum. Biz arkadaşlarımızla oturup uzun uzun sohbet ediyoruz; kafamızın uyuştuğu, set arkasında çalışmaktan keyif aldığımız insanlarla yol yürüyoruz. Günün sonunda her şey biter, geriye sadece performans kalır. Benim dünyamda en önemli olan kriter her zaman yetenektir."

Sosyal Medya Sektör Eleştirisine Hak Verdi!

İbrahim Büyükak'ın Arnavutköy sokaklarında verdiği bu flaş röportaj internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm sinema forumlarında bir anda gündem maddesi haline geldi. Takipçi odaklı cast seçimlerinden yorulan binlerce kullanıcı ünlü komedyenin bu çabasız ve dürüst çıkışını yorum yağmuruna tuttu.