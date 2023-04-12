İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un makyajı sosyal medyada gündem olunca...

Disney Plus'ta yayınlanacak olan ve başrollerinde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın rol aldığı 'Özür Dilerim' filminin galası yapıldı. Gecceye İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un makyajlı görüntüleri damga vurdu. İkilinin makyajlı görüntüsü abartılı bulunarak sosyal medyada gündem oldu.

AÇIKLAMA GELDİ!

Gelen eleştirilerin ardından taraflar menajer Özür Aras aracılığıyla bir açıklamada bulundu. Aras, “İşine özen gösteren hazırlanmış bir ekip. Sadece bu" diyerek eleştrilere yanıt verdi. İşte Özgür Aras'ın açıklamalarının tamamı:





