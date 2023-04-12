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Gecce Magazin Haberleri
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İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un makyajı sosyal medyada gündem olunca...

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'a gala için yapılan makyaj sosyal medyada gündem oldu. Yapılan eleştirilerin ardından basın danışmanı aracılığıyla bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un makyajı sosyal medyada gündem olunca...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-04-2023 12:34

Disney Plus'ta yayınlanacak olan ve başrollerinde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın rol aldığı 'Özür Dilerim' filminin galası yapıldı. Gecceye  İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un makyajlı görüntüleri damga vurdu. İkilinin makyajlı görüntüsü abartılı bulunarak sosyal medyada gündem oldu.

 

AÇIKLAMA GELDİ!

Gelen eleştirilerin ardından taraflar menajer Özür Aras aracılığıyla bir açıklamada bulundu. Aras, “İşine özen gösteren hazırlanmış bir ekip. Sadece bu" diyerek eleştrilere yanıt verdi. İşte Özgür Aras'ın açıklamalarının tamamı:



 

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