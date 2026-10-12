Merve Dizdar Anne Olmak İçin Gün Sayıyor: Büyüyen Karnıyla Yeni Kareler Geldi!

Aralık ayında anne olmaya hazırlanan Merve Dizdar büyüyen karnıyla yeni hamilelik pozlarını paylaştı. Cihan Ayger ile evli oyuncu erkek bebek bekliyor.

Merve Dizdar Anne Olmak İçin Gün Sayıyor: Büyüyen Karnıyla Yeni Kareler Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 08:56

Cannes Film Festivali'nde kazandığı En İyi Kadın Oyuncu ödülüyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran başarılı oyuncu Merve Dizdar şimdilerde hayatının en özel ve heyecanlı dönemini yaşıyor. Yaklaşık iki yıl önce Cihan Ayger ile sade bir nikah töreniyle hayatını birleştiren güzel oyuncu anne olmak için adeta gün sayıyor. İlk bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Dizdar sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla hayranlarına tatlı bir sürpriz yaptı. Mavi elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun belirginleşen karnı ve mutluluğu yüzüne yansıyan halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aralık Ayında Bebek Heyecanı: Erkek Bebek Geliyor!

Hamilelik sürecini büyük bir gizlilik ve huzur içinde geçiren Merve Dizdar ve eşi Cihan Ayger çiftinin bir erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti. Doğuma sayılı haftalar kala heyecanı her geçen gün artan güzel oyuncunun, bebeklerini Aralık ayında kucaklarına alması bekleniyor.

Anne olmak için geri sayıma geçen yetenekli oyuncunun doğuma haftalar kala çektirdiği kareler takipçileri ve sanatçı dostları tarafından kısa sürede beğeni ve tebrik yağmuruna tutuldu.

Mavi Elbisesiyle Işıldadı: Büyüyen Karnı Dikkat Çekti

Sosyal medya hesabını aktif fakat dozunda kullanan Merve Dizdar yayınladığı son fotoğraflarda şık ve rahat mavi elbisesiyle objektiflere poz verdi. Fotoğraflarda karnının iyice belirginleştiği gözlerden kaçmazken başarılı oyuncunun doğal güzelliği ve hamilelik ışıltısı takipçilerinden tam not aldı.

Sevenleri ve meslektaşları ünlü oyuncunun paylaşımına "Nazar değmesin", "Çok güzel bir anne olacaksın", "Aralık ayını sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde binlerce güzel dilek ve mesaj bıraktı. Hem kariyerindeki başarıları hem de aile hayatındaki huzuruyla takdir toplayan Merve Dizdar Aralık ayında kucağına alacağı oğluyla birlikte hayatında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

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