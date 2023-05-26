Hülya Avşar yaz sezonunu açtı: Bikini pozu sosyal medyada gündem oldu!

Hülya Avşar, hem sinema ve televizyon kariyeri hem de sıra dışı güzelliğiyle tanınan bir isim. Uzun yıllardır sanat dünyasında aktif olan Avşar, sosyal medya hesaplarını da etkin bir şekilde kullanarak hayranlarıyla iletişim kuruyor. Paylaştığı fotoğraflar ve samimi açıklamalarıyla takipçilerine ilham veriyor.

Son paylaşımında bikinili bir kareyle dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, yaz sezonunu açtığını belirtti. Şezlongda poz veren Avşar, fit vücuduyla gençlere taş çıkartacak bir görüntü sergiledi. Paylaşımıyla birlikte "Açtım! Sezonu" ifadesini kullanan sanatçı, tatil havasını yaşamaya başladığını takipçileriyle paylaştı.

Hülya Avşar'ın bu paylaşımı, takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı ve birçok beğeni ve olumlu yorum aldı. Hayranları, onun yaşına rağmen güzelliğini korumasını ve kendine iyi bakmasını takdirle karşıladı. Ayrıca, Avşar'ın cesur ve özgüvenli duruşu, yaşın sadece bir sayı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

İşte o poz: