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Hülya Avşar: Korkmuyorum çünkü yakalayamazsınız!

Alışveriş turunda yakın arkadaşıyla görüntülenen Hülya Avşar, gazetecilere yaz planlarını anlattı. "Şimdiden herkese iyi yazlar" diyen Avşar kızı, "Yine Ayvalık'ta olacağım" dedi ve her zaman olduğu gibi iddialı konuştu: "Korkmuyorum çünkü yakalayamazsınız!"

Hülya Avşar: Korkmuyorum çünkü yakalayamazsınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-05-2023 12:05

 

Hülya Avşar, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışveriş yaparken kameralara yansıyan Avşar, anneler günü ile ilgili sorulan sorulara; "Açıkçası ben depremden dolayı kutlamak istemedim. İçim biraz buruktu" dedi.

"YAKALAYAMAZSINIZ BENİ"

Yaz tatili için planlarından da bahseden Hülya Avşar, "Ayvalık'ta  olacağım yine bu yaz, görüntülenmekten korkmuyorum. Çünkü yakalayamazsınız beni. Şimdiden herkese iyi yazlar diliyorum" diyerek her zaman olduğu gibi iddialı konuştu.

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