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Hülya Avşar: Çok ayıp, söyleyemem

Hülya Avşar, yeni reklam filminde aldığı ücretin 25 milyon lira olup - olmadığı yönündeki soruya "Çok ayıp, söylemem" şeklinde cevap verdi.

Hülya Avşar: Çok ayıp, söyleyemem
Yayın Tarihi : 2023-08-04 12:29

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yaz aylarını Ayvalık'ta geçirirken, işleri gerektiğinde İstanbul'a dönüş yapıyor. Son İstanbul ziyaretinde arkadaşlarıyla yemek yediği bir buluşmada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hülya Avşar'a, yeni bir reklam filmi için 25 milyon lira kazanıp kazanmadığı soruldu. Avşar, bu soruya "O konulara girmeyelim. Çok ayıp öyle şeyler, söyleyemem." şeklinde cevap verdi.

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun yeni ilişkisi hakkında ise Hülya Avşar, esprili bir dille "Kaya başlamazsa şaşırırız zaten. Başladığına niye şaşırıyorsunuz?" diyerek gülümsedi. Avşar, "Başımızın üstünde yeri var. Aile kalabalıklaşıyor." sözleriyle de konuyu değerlendirdi.

 

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