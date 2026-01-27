Hukuk Hadise’yi Haklı Buldu! Ahmet Çakar’dan "Pişmanlık" Dolu Özür

Türk magazin ve spor dünyasının iki ünlü ismini karşı karşıya getiren "onur" davasında son nokta konuldu. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, ünlü şarkıcı Hadise’ye yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle mahkum oldu. Kararın ardından Çakar, alışılmışın dışında bir nezaketle sosyal medya üzerinden kamuoyuna bir özür metni yayınladı.

50 Bin Lira Tazminat ve Yasal Faiz

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Ahmet Çakar’ın Hadise’nin kişilik haklarına saldırıda bulunduğu tescillendi. Mahkemenin verdiği kararın detayları şöyle:

Tazminat Miktarı: Ahmet Çakar, Hadise’ye 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

Faiz Detayı: Bu tutar, olayın yaşandığı 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Gerekçe: Hadise’nin "İbrahim Selim ile Bu Gece" programındaki açıklamaları sonrası Çakar’ın kullandığı ifadelerin, eleştiri sınırlarını aşarak "kişilik haklarına saldırı" niteliği taşıması.

"Yargı Kararı Doğrudur, Hakkınızı Helal Edin"

Dava kaybının hemen ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 63 yaşındaki Ahmet Çakar, sert üslubunu bir kenara bırakarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise Hanım'a sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise Hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum..."

Hadise’nin Hukuk Zaferi

Özellikle kadın hakları ve kendisine yönelik sözlü saldırılar konusunda tavizsiz duruşuyla bilinen Hadise, bu kararla bir hukuk zaferine daha imza atmış oldu. Sanatçı cephesinden özre dair henüz bir yanıt gelmezken, sosyal medya kullanıcıları mahkemenin bu kararını emsal bir adım olarak değerlendirdi.