Hollywood’da Aras Aydın Fırtınası Esti!

Siyah Kalp dizisinin yakışıklı ve yetenekli oyuncusu Aras Aydın, sadece Türkiye'de değil, artık Hollywood’da da adından söz ettiriyor. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yapımcılığını Tims&B’nin üstlendiği dizideki performansıyla dikkat çeken Aydın, bu kez başarılarını uluslararası arenaya taşıdı.

Aras Aydın, Nine Perfect Strangers Kadrosunda

Final çekimlerini tamamladığı Siyah Kalp dizisinin ardından eşi Melis Birkan ile birlikte Los Angeles’a uçan Aras Aydın, burada önemli bir projede yer aldı. Dünya çapında büyük ilgi gören Nicole Kidman’ın başrolünde olduğu Nine Perfect Strangers dizisinin ikinci sezonunda başrollerden birini üstlenen Aydın, Hollywood galasına katılarak adeta Türk yıldızı gibi parladı.

Galada Aras Aydın’a Büyük İlgi

Başarılı oyuncu, Nicole Kidman’ın yanı sıra Murray Bartlett, Christine Baranski, Mark Strong, Annie Murphy ve Lucas Englander gibi ünlü isimlerin yer aldığı kadroya dâhil oldu. Galaya katılan tüm ekip Aras Aydın’ın profesyonelliği, karizması ve enerjisi karşısında hayran kaldı. Dizinin oyuncuları, onunla çalışmanın ne kadar keyifli olduğunu dile getirirken, “Aras gerçekten mükemmel bir yabancı” ifadeleriyle büyük övgüde bulundu.

Türkiye'den Destek Yağdı

Aras Aydın’ın bu gurur verici başarısı, Türk oyuncular ve izleyiciler tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından “Seninle gurur duyuyoruz Aras” mesajları paylaştı. Sevenleri, oyuncunun bu büyük çıkışını heyecanla kutladı.

Dünya çapında merakla beklenen Nine Perfect Strangers 2. sezonu, 22 Mayıs itibariyle Amazon Prime üzerinden Türkiye’de de izlenebilecek. Aras Aydın’ın performansı ise şimdiden büyük bir merak konusu.