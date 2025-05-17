Hollywood’da Aras Aydın Fırtınası Esti!

Aras Aydın, Nicole Kidman’lı diziyle Hollywood çıkarması yaptı! Nine Perfect Strangers 2. sezonuyla Prime Video’da!

Hollywood’da Aras Aydın Fırtınası Esti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-05-2025 10:19

Siyah Kalp dizisinin yakışıklı ve yetenekli oyuncusu Aras Aydın, sadece Türkiye'de değil, artık Hollywood’da da adından söz ettiriyor. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yapımcılığını Tims&B’nin üstlendiği dizideki performansıyla dikkat çeken Aydın, bu kez başarılarını uluslararası arenaya taşıdı.

Aras Aydın, Nine Perfect Strangers Kadrosunda

Final çekimlerini tamamladığı Siyah Kalp dizisinin ardından eşi Melis Birkan ile birlikte Los Angeles’a uçan Aras Aydın, burada önemli bir projede yer aldı. Dünya çapında büyük ilgi gören Nicole Kidman’ın başrolünde olduğu Nine Perfect Strangers dizisinin ikinci sezonunda başrollerden birini üstlenen Aydın, Hollywood galasına katılarak adeta Türk yıldızı gibi parladı.

Galada Aras Aydın’a Büyük İlgi

Başarılı oyuncu, Nicole Kidman’ın yanı sıra Murray Bartlett, Christine Baranski, Mark Strong, Annie Murphy ve Lucas Englander gibi ünlü isimlerin yer aldığı kadroya dâhil oldu. Galaya katılan tüm ekip Aras Aydın’ın profesyonelliği, karizması ve enerjisi karşısında hayran kaldı. Dizinin oyuncuları, onunla çalışmanın ne kadar keyifli olduğunu dile getirirken, “Aras gerçekten mükemmel bir yabancı” ifadeleriyle büyük övgüde bulundu.

Türkiye'den Destek Yağdı

Aras Aydın’ın bu gurur verici başarısı, Türk oyuncular ve izleyiciler tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından “Seninle gurur duyuyoruz Aras” mesajları paylaştı. Sevenleri, oyuncunun bu büyük çıkışını heyecanla kutladı.

Dünya çapında merakla beklenen Nine Perfect Strangers 2. sezonu, 22 Mayıs itibariyle Amazon Prime üzerinden Türkiye’de de izlenebilecek. Aras Aydın’ın performansı ise şimdiden büyük bir merak konusu.

Benzer Haberler
Demet Evgar’dan Yağmur Altında Sürpriz Video! Saçlarını Yağmur Suyuyla Yıkadı Demet Evgar’dan Yağmur Altında Sürpriz Video! Saçlarını Yağmur Suyuyla Yıkadı
Selahattin Paşalı'dan Sürpriz Dönüş! Yeni Dizisi Yolda Selahattin Paşalı'dan Sürpriz Dönüş! Yeni Dizisi Yolda
Melisa Döngel Sessizliğini Bozdu: Melisa Döngel Sessizliğini Bozdu: "Ön Yargılar Yıkılacak!"
Cannes’a Giden Hande Erçel Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı! Cannes’a Giden Hande Erçel Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
Özge Özacar, Cannes Kırmızı Halısında Göz Kamaştırdı! Özge Özacar, Cannes Kırmızı Halısında Göz Kamaştırdı!
Aslı Enver’den Lahmacun Tepkisi: “Ben O Paraları Vermem!” Aslı Enver’den Lahmacun Tepkisi: “Ben O Paraları Vermem!”
ÇOK OKUNANLAR
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Oğlu Karan 6 Yaşında
  • 16-05-2025 12:42

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Oğlu Karan 6 Yaşında

Serenay Sarıkaya Geri Döndü
  • 16-05-2025 10:24

Serenay Sarıkaya Geri Döndü

Aslı Enver 41 Yaşında: “Bu Sene Kendim İçin Dileğim Yok”
  • 12-05-2025 09:54

Aslı Enver 41 Yaşında: “Bu Sene Kendim İçin Dileğim Yok”

Nesrin Cavadzade’den Bakü’de Yatak Pozu! Takipçilerinden Beğeni Yağdı
  • 16-05-2025 15:35

Nesrin Cavadzade’den Bakü’de Yatak Pozu! Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Simge Sağın'ın Acı Günü: Ablası Nilay Sağın Hayatını Kaybetti
  • 15-05-2025 18:15

Simge Sağın'ın Acı Günü: Ablası Nilay Sağın Hayatını Kaybetti