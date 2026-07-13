Adliyede Deprem! Aleyna Kalaycıoğlu Karar Sonrası Mahkeme Salonunda Sinir Krizi Geçirdi!

İstanbul Ümraniye'de uğradığı hain silahlı saldırı sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında tansiyon yükseliyor. Kamuoyunun ve popüler kültür dünyasının yakından takip ettiği davada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmanın ardından açılan davanın ikinci duruşması bugün tamamlandı.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 11.00'de başlayan kritik duruşmada davanın gidişatını değiştirecek önemli kararlar alınırken, mahkeme salonunda duygusal patlamalar yaşandı.

Mahkeme Salonunda Sinir Krizi: Tutukluluk Hallerine Devam Kararı

Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan popüler figürleri ve sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların tamamı duruşmada hazır bulundu. Savunmaların ve taraf avukatlarının beyanlarının dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti; Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Ahmet Özkoç'un tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından kelepçelenerek cezaevine gönderileceğini duyan sanık Aleyna Kalaycıoğlu mahkeme salonunda sinir krizi geçirdi. Genç ismin feryatları adliye koridorlarında yankılanırken jandarma ekipleri ve avukatları duruma müdahale etmekte zorlandı.

İzzet Yıldızhan Duruşmaya SEGBİS ile Katıldı

Hazırlanan iddialı iddianamede, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen ve 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla uzaktan bağlandı. Duruşma salonunda ayrıca tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu ve Bilal Kadayıfçıoğlu da hazır bulunarak savunmalarını verdi.

Yeşil sahalardan adliye koridorlarına uzanan ve popüler isimlerin de adının karışmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan bu dev dava dijital platformlarda ve haber bloglarında dakikalar içinde en çok konuşulan en yüksek etkileşimli adli manşetlerin zirvesine yerleşti. Mahkemenin bir sonraki duruşmada dinleyeceği tanıklar ve adli tıp raporları merakla bekleniyor.