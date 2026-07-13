Araç İçinden Plaj Esintisi: Özgü Kaya Bikinili Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu!

Ekranların duru güzelliği, başarılı oyunculuk performansı ve stiliyle her adımı mercek altına alınan parlayan yıldızı Özgü Kaya yaz sezonu boyunca tatilden yaptığı paylaşımlarla magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan güzel oyuncu bu kez ezber bozarak alışılagelmiş plaj karelerinin dışına çıktı.

Özgü Kaya'nın bir araç içinden yaptığı son paylaşım, çabasız şıklığı ve cesur duruşuyla dakikalar içinde dijital dünyada yüksek etkileşim oranlarına ulaştı.

Araç İçinde Bikini Şıklığı

Özgü Kaya, bikinili paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. pic.twitter.com/Hss362taEN — Populeria (@ThePopuleria) July 12, 2026

Yaz tatilinin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu plaj dönüşü araç içinden yaptığı bikinili paylaşımıyla adeta sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bronz teni, formda görüntüsü ve doğal dalgalı saçlarıyla dikkat çeken Kaya neşeli ve cool halleriyle plaj modasını yollara taşıdı. Abartıdan uzak, tamamen doğal ve minimal bir lifestyle tarzını benimseyen güzel oyuncunun bu karesi takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Dijital Dünyada Beğeni Rekoru

Özgü Kaya'nın iç ısıtan ve yaz enerjisini sonuna kadar hissettiren bu sürpriz paylaşımı Instagram akışında kısa sürede viral oldu. Hayranları ve yakın dostları ünlü oyuncunun fit görüntüsüne kayıtsız kalamayarak "Yaz enerjisi en çok sana yakışıyor", "Çabasız zarafetin tanımı" ve "Ekranların en duru güzelliği" şeklinde binlerce övgü dolu yorum bıraktı. Popüler kültürün dijital trendlerini kendi doğal tarzıyla harika bir şekilde eşleştiren Özgü Kaya bu hamlesiyle haftanın en çok konuşulan ve interneti sallayan popüler magazin manşetlerinin zirvesine yerleşti.