Hollanda’nın starlarıyla şarkı söyleyecek

“Rec’in Dünyası” adlı YouTube kanalında gezdiği ülkelerdeki deneyimlerini paylaşan ve her hafta ünlü bir ismi ağırlayan Rec Rocero, Hollandalı müzisyenlerin dikkatini çekti. Hollanda’da en popüler sanatçılar arasında yer alan Maan ve rap’çi Priceless, Rocero’ya ulaştı. Kendisini Türkiye’ye de tanıtmak isteyen Priceless, Rec Rocero’ya Türkçe-Hollandaca bir parça yapma teklifinde bulundu. Rocero, ünlü rap’çi ile hikayesini anlattı: “Ben Hollanda’da çok lüks ve sahne ayakkabısı restorasyon işleri yapıyorum. Bunların arasında Hollanda ve Belçika’nın ünlü artistleri bana müşteri olarak geliyor. Müzisyenlerle samimi oldum. Yine bu müzisyenlerden biri rap’çi Priceless. Kendisinin sahne ayakkabılarını restore ediyordum. Benim müzik videomu da görünce daha çok müzik konuşmaya başladık. Ona yaptığımız diğer parçaları da dinlettim. Bir gün bana özel olarak geldi ve birlikte bir işbirliği yapmayı teklif etti. Sen Türkçe okusan ben de İngilizce rap yapsam dedi. Ayrıca Maan ile çalışma planımız da var. O da bana bir parça teklifinde bulundu, Hollandaca söyleyeceğiz. Avrupa’da bu tip çalışmalar yapmayı planlıyorum.” YouTube’da yayınladığı videolar dikkat çeken Rec Rocero, stüdyo çalışmalarının hazırlıklarına başladı. Ünlü müzisyenin çok yönlü hayatı takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.