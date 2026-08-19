Hilmi Cem Evlendi! Damada Öyle Bir Şaka Yaptılar ki...

Survivor 2013 şampiyonu Hilmi Cem İntepe, uzun süredir aşk yaşadığı Pırıl Atasev ile sonunda dünyaevine girdi. Çiftin düğününde romantik anların yanı sıra kahkaha dolu görüntüler de yaşandı. Özellikle Hilmi Cem’in arkadaşlarının hazırladığı sürpriz, düğünün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Damat, gelini almaya gitmeden önce hiç beklemediği bir şakayla karşılaştı. Arkadaşları, Hilmi Cem’i adeta otomobil yıkar gibi hortumla ıslatıp araba fırçasıyla baştan aşağı yıkadı.

Gelin Almaya Nostaljik Otomobille Gitti

Hilmi Cem İntepe, düğün öncesinde Pırıl Atasev’i almak için yola çıktı. Bu özel anlarda tercih edilen nostaljik görünümlü kırmızı otomobil ise dikkatlerden kaçmadı.

Gelin alma merasimi öncesinde aileler ve yakın arkadaşlar bir araya gelirken, ortamın oldukça neşeli olduğu görüldü. Düğünden paylaşılan ilk görüntüler de kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Ancak asıl eğlence, Hilmi Cem’in arkadaşlarının hazırladığı sürprizle başladı.

Damadı Araba Fırçasıyla Yıkadılar

Arkadaşları tarafından hazırlanan şakadan habersiz olan Hilmi Cem, bir anda kendisini hortum ve araba fırçasının ortasında buldu. Önce hortumla ıslatılan ünlü oyuncu, ardından büyük bir araba fırçasıyla baştan aşağı yıkandı.

Ortaya çıkan görüntüler görenleri güldürürken, Hilmi Cem’in de arkadaşlarının şakasına fazla itiraz etmediği görüldü. Damat, düğün öncesinde adeta oto yıkamaya girmiş gibi oldu.

Bu eğlenceli anlar, çiftin mutlu gününe ayrı bir renk kattı.

Müzik ve Dansla Kutlama Devam Etti

Gelin alma merasiminin ardından eğlence hız kesmedi. Hilmi Cem ve arkadaşları müzik eşliğinde dans ederek düğün heyecanını doyasıya yaşadı.

Ailelerin ve yakın dostların da katıldığı törende çok sayıda ünlü isim yer aldı. Hilmi Cem ile Pırıl Atasev’in mutluluğu çevrelerindeki herkesin yüzüne yansırken, düğünün en unutulmaz anı ise şüphesiz damadın araba fırçasıyla yıkandığı o komik görüntüler oldu.