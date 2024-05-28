Hilal Altınbilek'ten büyük anlaşma

"Şahane Hayatım" dizisiyle ekranlarda boy gösteren Hilal Altınbilek'ten büyük bir anlaşma daha. İşte detaylar...

Hilal Altınbilek'ten büyük anlaşma
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-05-2024 17:00

NOW TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı "Şahane Hayatım" dizisi, haziran ayının ilk haftasında izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda dizideki tarzı ve şıklığıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

"Şahane Hayatım" dizisinde kendisini yeniden keşfeden Şebnem Gümüşçü karakterine hayat veren Altınbilek, son dönemde önemli bir anlaşmaya imza attı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Daha önce "Bir Zamanlar Çukurova" dizisiyle hem Türkiye'de hem de İtalya'da büyük ilgi gören başarılı oyuncu, şimdi de ünlü bir İtalyan kozmetik markasının yüzü oldu.

Altınbilek'in bu yeni işbirliği, hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. İtalyan kozmetik markası ile yapılan anlaşma, oyuncunun uluslararası arenada da tanınırlığını artırması bekleniyor. Hilal Altınbilek, başarılı kariyerine bir yenisini daha ekleyerek, güzellik ve moda dünyasında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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