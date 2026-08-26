Deniz Baysal Melis İşiten'e Konuk Oldu! "Boşanma Yaramış" Yorumları Yağdı

Son dönemin en çok konuşulan projelerinden biri olan Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği Esme karakteriyle izleyicilerden tam not alan güzel oyuncu Deniz Baysal son günlerde işinden ziyade özel hayatındaki sıcak gelişmelerle magazin gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. 7 yıllık eşi, ünlü müzisyen Barış Yurtçu ile yollarını ayırma kararı alan ve zorlu bir boşanma süreci yaşayan güzel oyuncu, sunucu ve oyuncu Melis İşiten'in dijital programına konuk oldu. Program çekimlerinin ardından paylaşılan neşeli görüntüler ve oyuncunun iddialı stili kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Sancılı Boşanma Süreci ve Ortaya Atılan İddialar

Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti müzisyen Barış Yurtçu'nun 7 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alması magazin dünyasına adeta bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncunun fikir ayrılıkları gerekçesiyle temmuz ayında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak boşanma davası açtığı ve mahkeme dosyasına gizlilik kararı getirttiği ortaya çıkmıştı.

Dava sürecine ilişkin magazin kulislerinde sarsıcı iddialar da dolanmaya başladı. Barış Yurtçu'nun Baysal'ın açtığı davada anlaşmalı boşanmayı ilk etapta kabul etmediği ve oyuncudan yüksek miktarda para talep ettiği öne sürüldü. Ancak basında çıkan ihanet ve para talebi iddialarının ardından Barış Yurtçu yazılı bir açıklama yaparak hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille yalanladı.

Melis İşiten'in Çekimlerinde Pozlarıyla Büyüledi

Hakkındaki iddialar ve boşanma süreci gündemdeki sıcaklığını korurken yeni sezon çekimleri öncesi kendine zaman ayıran Deniz Baysal, Melis İşiten'in konuğu oldu. Program öncesi ve sonrasında çekilen neşeli pozları paylaşılan güzel oyuncunun yüksek enerjisi, morali ve güzelliği takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcıları ve oyuncunun hayranları paylaşılan fotoğrafların altına kısa sürede binlerce yorum yağdırdı. Oyuncunun fit görüntüsü ve enerjik halleri karşısında kullanıcılar şu yorumlarda bulundu:

"Boşanmak kesinlikle yaramış adeta ışıl ışıl parlıyor."

"Toksik bir ilişkiden ve aşktan çıkınca insanın üzerine nasıl bir güzellik geldiğinin kanıtı."

"Zor günleri geride bırakmış çok daha güçlü ve iyi görünüyor."

Yeni sezona moral depolayarak giren Deniz Baysal'ın programdaki samimi açıklamaları ve boşanma sürecine dair detaylar izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.