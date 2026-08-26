Akın Akınözü Aşk ve Taht İle Dönüyor! 5 Aylık Dev Hazırlık Süreci Detaylandı

Akın Akınözü Aşk ve Taht dizisinde Sultan Alaeddin Keykubat rolüyle dönüyor! 5 ay eğitim alan oyuncunun ilk fragmandaki imajı sosyal medyayı salladı.

Akın Akınözü Aşk ve Taht İle Dönüyor! 5 Aylık Dev Hazırlık Süreci Detaylandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2026 13:13

ATV'nin yeni sezondaki en iddialı dönem projelerinden biri olan Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht dizisinin yayınlanan ilk tanıtım fragmanı kısa sürede sosyal medyada ve televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak ve güçlü dönemini görkemli bir prodüksiyonla ekrana taşıyacak olan dizide Selçuklu Hükümdarı Sultan Alaeddin Keykubat karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Akın Akınözü yayınlanan ilk görüntüsüyle izleyicilerden tam not aldı. Oyuncunun bu zorlu ve mesuliyetli rol için tam 5 aydır aralıksız bir hazırlık sürecinden geçtiği öğrenildi.

Hem Fiziksel Hem De Tarihsel Açıdan Kapsamlı Çalışma

Nisan ayından bu yana kendisini Sultan Alaeddin Keykubat karakterine adayan Akın Akınözü role hem bedensel hem de zihinsel olarak hazırlanmak adına kapsamlı bir kamp süreci yürüttü. Başarılı aktör büyük hükümdarın savaşçı kimliğini ve heybetli duruşunu ekrana en gerçekçi şekilde aktarabilmek için alanında uzman profesyonel eğitmenlerden dersler aldı. Akınözü bu süreçte İleri seviye at biniciliği, yakın dövüş teknikleri ve koreografi, geleneksel okçuluk, yüksek tempolu crossfit ve kondisyon eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Yönetmenler ve Tarih Danışmanlarıyla Özel Mesai

Hazırlık sürecini yalnızca fiziksel kondisyonla sınırlı tutmayan Akın Akınözü karakterin dramatik derinliği ve psikolojik yapısı üzerine de titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Projenin usta yönetmenleri Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay ile sık sık bir araya gelen oyuncu Sultan Alaeddin'in duygu dünyası içsel çatışmaları ve hikaye akışındaki büyük dönüşümü üzerine özel analizler yaptı.

Bunun yanı sıra Aşk ve Taht projesinin uzman tarih danışmanlarıyla da mesai harcayan Akınözü dönemin sosyolojik haritası, Selçuklu saray protokolü devlet yönetimi anlayışı ve dönem sofra adabı üzerine detaylı dersler aldı. Başarılı oyuncu böylelikle Sultan Alaeddin Keykubat'ı sadece bir hükümdar olarak değil, yaşadığı 13. yüzyıl çağının ruhu ve birikimiyle birlikte ekrana yansıtmayı hedefliyor.

Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı

İlk fragmanda beline kadar uzanan saçları, dönemin ruhunu yansıtan görkemli kostümleri ve karizmatik hükümdar duruşuyla izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü yeni imajıyla sosyal medya platformlarında da trendler arasına girdi. Fragmanda karakterin çetin yolculuğuna dair verilen ilk ipuçları hem dizinin hikayesine hem de Akınözü'nün sergileyeceği performansa olan merakı doruğa çıkardı.

Zengin oyuncu kadrosu, dev bütçeli prodüksiyonu ve büyüleyici atmosferiyle dikkat çeken Aşk ve Taht çok yakında ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Benzer Haberler
Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'nin Şöhret Öncesi TikTok Canlı Yayın Videosu Ortaya Çıktı! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'nin Şöhret Öncesi TikTok Canlı Yayın Videosu Ortaya Çıktı!
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz Çocuklarıyla Ahlat'ta! Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz Çocuklarıyla Ahlat'ta! Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı
Beyazıt Öztürk İle Kahkaha Fırtınası Geri Dönüyor! Beyaz'la Joker 3 Eylül'de Kanal D’de Beyazıt Öztürk İle Kahkaha Fırtınası Geri Dönüyor! Beyaz'la Joker 3 Eylül'de Kanal D’de
Ekin Aksoy Davet Musab Dizisinde Furkan Palalı'nın Partneri Oldu! Ekin Aksoy Davet Musab Dizisinde Furkan Palalı'nın Partneri Oldu!
Deniz Baysal Melis İşiten'e Konuk Oldu! Deniz Baysal Melis İşiten'e Konuk Oldu! "Boşanma Yaramış" Yorumları Yağdı
Hilal Altınbilek'in Öngörü Galasındaki Şort Kombini Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Hilal Altınbilek'in Öngörü Galasındaki Şort Kombini Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
ÇOK OKUNANLAR
Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasever Evlendi! Düğünden Kareler Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-08-2026 09:21

Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasever Evlendi! Düğünden Kareler Sosyal Medyayı Salladı

Cannes Ödüllü Oyuncu Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin İsmi Belli Oldu Mu?
  • 20-08-2026 10:05

Cannes Ödüllü Oyuncu Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin İsmi Belli Oldu Mu?

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu
  • 24-08-2026 10:34

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu

Harbiye'de Hazal Filiz Küçükköse Rüzgarı!
  • 21-08-2026 12:01

Harbiye'de Hazal Filiz Küçükköse Rüzgarı! "Yaz Benim İçin Yeni Başladı"

Can Yaman ve Kerem Bürsin Geride Kaldı! 2026’nın Zirvesine Bakın Kim Çıktı
  • 23-08-2026 23:46

Can Yaman ve Kerem Bürsin Geride Kaldı! 2026’nın Zirvesine Bakın Kim Çıktı