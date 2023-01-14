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Gecce Magazin Haberleri

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Hilal Altınbilek, yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun ile birlikte Etiler'de yer alan bir mekanda objektiflere takıldı. Daha önce gazetecilerden kaçan aşıklar, bu sefer basın mensuplarını görünce gülümsedi. İşte detaylar...

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2023 12:56

 

Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ağustos ayında yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalamıştı.

Sürpriz ayrılıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkan ünlü isim, geçtiğimiz ay yeni sevgilisiyle görüntülenmişti.



Gazetecileri görünce kameralardan kaçan ikili, geçtiğimiz akşam Etiler’de ortaya çıktı. Aşıklar, bu sefer kaçmadı.

Muhabirlerin, “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna, “İyi gecceler” demekle yetindi. İkili, daha sonra eğlenmek için mekana giriş yaptı.

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